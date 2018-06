Imprimeuri in voga

Brandul romanesc Sense, propune in noua colectie capsula piese feminine cu aer romantic, care pot fi declarate cu siguranta atat semnatura cat si atuul marcii autohtone. Designerul Andreea Tincu este cea care schiteaza cu maiestrie modelele pentru liniile Sense concepand astfel tinute in trend cu aer versatil, pliabile pentru o garderoba bine structurata.

Rochiile imprimate sunt cele care atrag atentia iubitoarelor de fashion in special in sezonul estival, iar Sense vine sa sustina cu o gama larga de printuri si croieli care sa avantajeze silueta si sa evidentieze latura chic a stilului personal. Printurile botanice sunt cele care primeaza, insa putem regasi si variante geometrice, artsy, retro, etno sau micro-grafice.Imprimeurile cu flori miniaturale sustin rochii din matase, voal diafan sau materiale usor elestice, pentru un look casual dar cu amprente clasice pariziene. Detaliile de minivolane, micronasturi si panglici lejere din talie asigura un plus de rafinament si eleganta liniei cu aer vintage. In schimb, decupajele din zona umerilor, maneca cu volum si croiala loose subliniaza pentru alte modele un look modern. Mixul neasteptat de nuante de verde-albastru, oranj-turcoise, fucsia-galben, roz pastel-babay blue- frapeaza vizual si evidentiaza cu stil aceste modele evergreen.In schimb, printrurile florale supersize vin cu un aer modern, elaborat, prin grafismele stilizate care capteaza atentia devenind inevitabil piese statement, adevarate opera de arta.Latura artistica este sustinuta si de elemente de croi precum pliseuri ample, aplicatii delicate sau volane pronuntate. Evident, aceste variante nu necesita o accesorizare excesiva, din contra se poate miza doar pe variante simple in nuante de nude.Modelele cu print etno stilizat aduc un plus de dinamica liniei propuse fiind usor de purtat si integrat intr-o garderoba moderna. Pigmentata in nuante de alb-negru sau clasicele tonuri de maro-ocru, acest print este un must have al sezonului in curs.Pline de culoare, rochiile imprimate cu grafisme moderne se adreseaza unei persoane dinamice care isi asuma un stil atipic, extravagant. Pentru un efect wow!, alege sa porti cel putin un accesoriu colorat! Vezi colectia pe site-ul www.fashionsense.ro sau intra in orice magazin Sense din tara pentru a proba piesa preferata.