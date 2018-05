Hailey Baldwin și Winnie Harlow - noile ambasadoare globale Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger anunță că modelul Hailey Baldwin alături de activista și modelul Winnie Harlow sunt noile ambasadoare ale brandului global TOMMY HILFIGER, în cadrul colecției pentru femei din Toamnă 2018. Ca parte din campania globală a brandului, care celebrează personalitățile iconice de mâine din modă, artă, muzică și divertisment, ele vor fi imaginile colecției pentru femei TOMMY ICONS Toamnă 2018.



“Ca două dintre cele mai râvnite modele din lume, Hailey Baldwin și Winnie Harlow devin personalitățile iconice de mâine, captivând publicul cu forța și focul lor interior,” a spus Tommy Hilfiger. „Ele pavează drumul pentru următoarea generație de femei Tommy, abordând totul cu încredere și optimism. Aceste calități și valori mă fac să le primesc cu entuziasm în familia noastră.”



Pasiunea și dedicarea lui Hailey Baldwin se reflectă în cei 12 ani în care a studiat baletul, înainte de a își începe cariera de model la vârsta de 16 ani. Prin reach-ul său incredibil din social media, cu mai bine de 11 milioane de urmăritori numai pe Instagram, împărtășește cu fanii momente unice din viața ei de pe podium și din spatele lui. Hailey Baldwin a defilat la fiecare prezentare experimentală TOMMYNOW încă din sezonul Toamnă 2016 și a apărut pe coperta Vogue, Marie Claire, Wonderland, Elle, Harper’s Bazaar, L’Officiel, și Love. În acest moment, găzduiește emisiunea Drop the Mic, alături de Method Man, pe TBS și a găzduit recent și iHeartRadio Music Awards.



“Prin modă îmi exprim individualitatea, iar creațiile TOMMY HILFIGER sunt ideale pentru a face declarații îndrăznețe,” a povestit Hailey Baldwin. „Îmi place să stilizez fiecare ținută încât să fie a mea și abia aștept să le arăt fanilor brandului cum am introdus propria perspectivă în stilurile TOMMY ICONS pentru Toamnă 2018.”



Nominalizată ca Modelul Anului în cadrul Fashion Awards 2017, Winnie Harlow are o pasiune pentru celebrarea individualității și a unei imagini pozitive asupra corpului, prin reach-ul său incredibil de pe canalele sale de social media, unde se conectează cu milioane de urmăritori.

Este un cunoscut public speaker, TED Talk-ul său despre percepția frumuseții adunând peste un million de vizualizări pe Youtube. Winnie Harlow a defilat recent în cadrul prezentării TOMMYNOW “DRIVE”, din Milano, unde Tommy Hilfiger a prezentat în premieră colecția sa de Primăvară 2018. Ea a apărut pe coperta Elle, Glamour, Marie Claire, L’Officiel și Wonderland, dar și în videoclipul piesei „Lemonade”, a lui Beyonce.“Am crezut întotdeauna în puterea de a îmbrățisa cine ești și de a dărâma convențiile, așa că sunt mândră să formez un parteneriat cu un designer incredibil cu care împărtășesc acest spirit,” a declarat Winnie Harlow. „Mi-a plăcut întotdeauna stilul cool, classic american, al brandului și sunt entuziasmată că pot împărtăși cu fanii TOMMY HILFIGER piesele mele favorite.”Moștenirea brandului TOMMY HILFIGER este strâns legată de cultura pop și sport icons prin numeroase colaborări. Recent, designer-ul American a anunțat că va forma un parteneriat cu Lewis Hamilton, șoferul de curse britanic, cvadruplu Campion Mondial Formula 1 și ambasador al TOMMY HILFIGER Menswear, pentru o colecție capsulă TommyXLewis care va fi lansată în Toamnă 2018. Tommy Hilfiger a colaborat, de asemenea, cu supermodelul international Gigi Hadid, creând patru colecții capsulă TommyXGigi, care au adus o perspectivă fresh lumii womenswear în cadrul TOMMY HILFIGER.

Tommy Hilfiger a mai format parteneriate cu duo-ul The Chainsmokers și cu campionul international de tenis, Rafael Nadal. Aceste colaborări reflectă angajamentul brandului de a-și extinde reach-ul și de a se conecta cu următoarea generație de consumatori. Tommy Hilfiger a anunțat, mai devreme în acest an și un parteneriat strategic pe mai mulți ani cu cvadruplii Campioni Mondiali Formula 1, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, devenind partenerul oficial pentru îmbrăcăminte.