Gențile de vară pe care trebuie să le ai

Vara înseamnă explozie de culoare și, implicit, de bucurie. Vara înseamnă ținute în care domină albul, galbenul, roșul, albastrul ciel. Tocmai de aceea, este important să accesorizezi ținuta respective corespunzător. Prin urmare, iată 5 genți care te vor ajută să îți definești lookul și să arăți spectaculos:

1. Geanta cu maci

Ce spune vară mai frumos decât un camp de maci? Așa că îi poți avea direct pe accesoriul tău prefera, încăpător, util și elegant, cum este această geantă superbă: Geantă Lyria Red Poppies – 399 lei.

2. Geanta rotunda

Gențile rotunde sunt în mare vogă începând din sezonul trecut, dar este evident că nimeni nu s-a plictisit de ele. Dacă vrei însă să ai o geantă cu adevărat specială, încearcă această combinație spectaculoasă dintre formă, anemone delicate și mandale misterioase. Un model elegant și versatil care poate fi purtat și ziua, dar și seara, la o petrecere pe plajă.Geantă Lyria Rona – 530 lei

3. Geanta office cu amintiri din vacanță

Chiar și la birou poți purta o geantă specială, care să te poarte cu gândul departe.

De exemplu această geantă combină o formă clasică și romantismul unui câmp de lavandă. Ce poate fi mai frumos? Geantă Lyria Coco – 441 lei

4. Geanta sofisticată

Dacă tot am ajuns în zona office, nu doar gențile pictate pot aduce acel plus de romantism pe care ni-l dorim fără însă a deveni prea casual. De exemplu, această geantă are un detaliu special: un volan pe care sunt cusute perle. Astfel, o geantă obișnuită este transformată într-un accesoriu sofisticat, cu care vei ieși în evidență exact cât trebuie.

Geantă Lyria Avie – 299 lei

5. Geanta de petrecere

Să nu uităm că sezonul cald este cel mai potrivit de petrecere. Nu doar cele de nuntă sau foarte sofisticate, ci și cele de pe plajă, organizate în grădină. Indiferent de felul petrecerii, ai nevoie de o geantă specială, cum ar fi aceasta de mai jos, care iese în evidență prin culoare, prin formă, dar și prin detaliile sale.

Geantă Lyria Joy – 275 lei