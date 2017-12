ECCO UKIUK KIDS pentru picioruse calde pe vreme rece

Cu sute de ani inainte ca termenul danez "hygge" sa devina atat de popular, scandinavii au creat o cizma speciala pentru cele mai aspre ierni nordice: ECCO UKIUK.

Ca o versiune redusa a echivalentului pentru adulti, cizmele ECCO UKIUK KIDS ofera stil si performanta pentru tinerele domnisoare. Parte din noua colectie ECCO KIDS, cizmele pentru copii ECCO UKIUK nu compromit siguranta, performanta, confortul sau stilul, eliminand astfel eventualele restrictii in ceea ce priveste distractia si explorarea in aer liber pe vreme rece.Noua colectie ECCO UKIUK KIDS incorporeaza modele realizate cu un finisaj din piele metalica si o talpa alba, asigurand un aspect modern si stralucitor. Designeri extrem de talentati au fost provocati de a realiza o incaltaminte care este la moda, dar si functionala in acelasi timp, creand astfel o cizma care va face fetitele si mai entuziasmate de prima zapada a iernii.In plus, cizmele ECCO UKIUK KIDS sunt confectionate din piele naturala premium in combinatie cu piele neteda in zona calcaiului care asigura o rezistenta termica ridicata si se muleaza dupa forma piciorului.Membrana GORE-TEX si captuseala calduroasa asigura impermeabilitate 100% si pastreaza un mediu calduros si optim picioarelor copiilor, mentinandu-le uscate si confortabile pentru activitatile de zi cu zi in aer liber. Talpa din PU direct injectata asigura flexibilitate, durabilitate si o amortizare indelungata.Aceste cizme sunt perfecte pentru activitatile zilnice din anotimpul rece, prin imbinarea unei sclipiri metalice cu o captuseala calduroasa din blana si o talpa cauciucata, sunt practice si moderne.Noua colectie de cizme ECCO UKIUK KIDS se gaseste in magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov, Sibiu si Galati.