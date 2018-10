Designerul Ellida Toma, despre trendurile toamnei și piesa-cheie a sezonului

Am provocat-o pe Ellida Tomas la o discuție deschisă despre colecțiile sale, provocările de până acum, despre ce se poartă în acest sezon și despre vedetele care i-au purtat creațiile.Pregătesc o nouă colecție conceptuală, care are legătură cu tema mea pentru doctorat. Acum sunt în faza de documentare. Sursele de inspirație pot fi oriunde: în natură, în muzică, în arhitectură, într-o perioadă din istoria costumului, în personaje din lumea scenei, a filmului, în vacanță, sau pe stradă. Mă pasionează arta și cultura japoneză, iar colecția va avea și influențe din această zonă.Am realizat o primă “creație vestimentară” la vârsta de 5 ani. Era o rochie pentru un personaj (o păpușă) de la teatrul de păpuși. Rochia a fost realizată dintr-o perdea din casa bunicii.Am realizat de-a lungul timpului concepte, costume pentru expoziții, vestimentație pentru scenă, teatru și televiziune, pentru covorul roșu sau evenimente dintre cele mai diverse. Pot aminti și câteva nume: Diana Munteanu, Inna, Lidia Buble, Andreea Bănică, Horia Brenciu, Nico, Geanina Ilieș, Anca Rusu, Connect-R, Florin Ristei și mulți alții.Colecția de costum convențional inspirată din opera lui Brâncuși.Sezonul toamnă/iarnă 2018 - 2019, se caracteizează prin diversitate: linii asimetrice, haine stratificate, volume, piese supradimensionate, detalii decupate, pliseuri, materiale cu volume și texturi care ne duc cu gândul la siluetele anilor ‘80, umeri exagerați, tehno, anii ‘90, look nomad, animal print, introducerea articolelor sport în tot ceea ce înseamnă construcție couture.Culorile care predomină sunt: neon, tonurile caracteristice toamnei - maroul cu diferitele sale nuanțe, camel, bejuri.Și, să nu uit, hot pink!Ca materiale, în colecțiile designerilor se regăsesc: mătasea, stofa, lâna, fetrul, denimul, tartanul, tricotajele supradimensionate, țesăturile cu texturi, materialele peliculizate, pielea, țesăturile hi-tech, matlaseurile, carourile, catifeaua reiată.Piese cheie ca: jeanșii, little black dress, cămașa albă, stiletto, un cluch și bijuterii statement.Putem vorbi despre mai multe piese cheie ale sezonului: trenciul, pantalonii din catifea reiată, evazați, de inspirație anii ‘70, haina din blană ecologică, capa, costumul de inspirație masculină în carouri.