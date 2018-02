Cum sa ai un stil sexy si feminin de Valentine’s Day

Dantela si catifeaua sunt doua materiale pretioase si foarte elegante, asa ca daca iti doresti un stil sexy si feminin, ai putea incerca sa le incluzi in tinuta ta. De Valentine`s Day, poarta catifea sau dantela, in culori inchise, iar iubitul tau va fi de-a dreptul cucerit!O salopeta neagra din catifea – tinuta ideala pentru o petrecere de Valentine`s Day. Poarta o salopeta neagra din catifea cu o pereche de sandale aurii cu tocul ascutit.Rochiile de catifea, pentru o cina romantica in doi, la restaurant – o rochie din catifea se va potrivit perfect pentru o cina in doi.Lasa-l pe iubitul tau sa aleaga restaurantul , iar tu pregateste-ti tinuta sexy pentru marele eveniment.Rochia din dantela, piesa cheie daca petreceti Valentine`s Day acasa – pentru un look seducator acasa, stilistii La Femme Romania iti recomanda o rochie neagra din dantela. Aceasta combinatie de culori si materiale este de-a dreptul irezistibila.