COS lanseaza campania de toamnă-iarnă 2019 realizată de fotograful iconic Mark Borthwick

COS are plăcerea de a prezenta campania de toamnă-iarnă 2019 realizată de fotograful iconic Mark Borthwick. Shootingul prezintă o colecție cu forme contrastante și bogăție senzuală, prezentată pe modelele Khadim Sock, Lina Zhang și Giedre Dukauskaite.



Explorarea dimensiunii care combină o abordare brutalistă bazată pe linii puternice, unghiulare, arhitecturale cu o stare liniștită de evadare în natură se reflectă în fundalul contrastant al regiunii rurale englezești și structurilor arhitecturale brute.



Îmbinarea firească a lumii create de om cu lumea neatinsă de om și piesele tradiționale reinterpretate formează o temă distinctă în acest sezon. Structura fermă și fluiditatea se împletesc pentru a forma proporții exagerate, în timp ce materialele naturale și inovatoare creează forme arhitecturale.



Tricoturile delicate din cașmir, paltoanele structurte din fetru, blazerele din lână și sacourile de piele supradimensionate sunt potrivite astfel încât să formeze o bază pentru orice garderobă modernă. Colecția este încadrată într-o paletă de griuri industriale, completată de o serie de nuanțe mai soft, precum culoarea pietrei și a ovăzului, aducând o luminozitate subtilă unei palete de iarnă, încălzită de ruginiu și prună.



Din 2007, brandul londonez COS a rămas fidel filozofiei sale; pentru a oferi clientului sau colecții de înaltă calitate, compuse din esențiale pentru garderobă, precum și clasice reinventate, în concordanță cu etosul mărcii de design modern, atemporal, funcțional și tactil.

Inspirat de artă, COS folosește metode tradiționale și tehnici noi pentru a realiza colecții care să dureze. Angajat atât în designul atemporal, cât și în inovare, COS colaborează cu artiști, galerii și studiouri de creație consacrate și emergente. COS a avut placerea să dezvolte proiecte cu Galeriile Serpentine, Salone del Mobile, The Guggenheim New York, The Donald Judd Foundation, Frieze London, The Dia Art Foundation, Design Miami /, Opening Ceremony și Mr. Porter și cu artiști precum Snarkitecture, Sou Fujimoto, Studio Swine, Wayne McGregor și AFSO / ANDRÉ FU.



Originar din Londra și lansându-se ca make-up artist, Mark Borthwick a început să facă fotografii după ce s-a mutat la Paris în 1984. Cumpărase un mic club de noapte și începuse să fotografieze clientela.

Având printre prieteni editori, fotografiile sale si-au croit drum curând în reviste de modă, precum i-D și The Face. Estetica sa minimalistă, dar saturată de culori, a depașit convențiile fotografiei de modă și Mark a devenit unul dintre cei mai influenți și de referintă fotografi de modă ai anilor 1990 pentru reviste precum Purple, Self Service și AnOther, precum și colaborator la campanii ale marilor branduri Comme Des Garçons, Martin Margiela și Yohji Yamamoto. Mark s-a mutat la New York în 1995 și a continuat să creeze lucrări care inspiră, încântă și documentează lumea din jurul său, nu numai ca fotograf, ci și ca cineast și muzician. Locuiește și lucrează în Brooklyn.