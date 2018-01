Colectia de tricotaje Sense: perfecte pentru sezonul rece

De ce iubim tricotajele? Inainte de toate, este vorba despre confortul pe care il ofera, ingrijirea relativ simpla a produselor si faptul ca pot fi purtate mai multe sezoane, direct pe piele sau tip layers, in combinatie cu alte piese vestimentare. In aceasta perioada, te poti bucura si de reducerile Sense si poti face alegeri inspirate de tinute potrivite atat pentru perioada iernii, ci si primavara, cand temperatura poate fi capricioasa.

Lovely este un model delicat, in nuante pastelate de roz peach si baby blue. Dungile ivory completeaza linia young a modelului. Avand acelasi motiv al liniilor, bluzele tricotate Amelie si Noelle au lana si vascoza in compozitie si pot fi purtate direct pe piele. Mai mult, preturile lor sunt imbatabile, date fiind calitatea foarte buna si design-ul creativ. Sunt tricotate fin, astfel incat le poti purta si in primavara: casual, cu denim si balerini, sau la serviciu, sub sacouri uni.

Modelul Lucy reprezinta alegerea perfecta pentru luna Februarie, atunci cand rosul –culoarea dragostei, va fi vedeta. Daca preferi nuantele de roz, poti opta pentru bluza Vicky, delicata si feminina, cu fundita la spate, Alice sau Marion. Addison este o combinatie ingenioasa de fir si material imprimat, tipul acesta de produs fiind o adevarata inovatie in moda.

Cardiganul tricotat este un model care nu se va demoda niciodata. L-au purtat vedete cunoscute prin stilul lor vestimentar impecabil (Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Grace Kelly) si il poarta actritele timpurilor noastre, atat casual cat si la ocazii speciale. Un cardigan pastelat arata excelent cu o perechi de pantaloni cropped, balerini si un clutch pretios, dar si cu fuste elegante, perle la gat si stiletto.

Propunerile Sense sunt modelul Pavlova, cu lana fina in compozitie, sau Paris, in nuante elegante de mov si portocaliu si detalii chic.

Daca esti genul creativ in ceea ce priveste vestimentatia, alege modelul Classy sau Donna, cu terminatie asimetrica in primul caz si inchidere cu cordon in cel de-al doilea. Ambele modele au in compozitie casmir si angora si isi vor mentine calitatile mult timp. Le poti purta in anotimpul rece dar si primavara, peste o bluza din jersey, o camasa alba sau chiar la o rochie lejera.

Andreea Tincu a desenat pentru acesta linie si rochii tricotate, modelele fiind foarte usor de purtat si in tendinte. Picasso nu este doar un pictor, ci este si modelul de rochie cu motive geometrice intens colorate si contrast negru. Rochia neagra tricotata Altazzura are accente de dungi albe, albastre si bej, in timp ce modelul Elle are un croi complex, cu dungi in fata si siret de strangere pe talie. My Gift este o rochie cu esarfa tricotata oferita cadou, iar Juliet si New Folk au o linie boho chic, la care designerul iti recomanda accesorii din lemn, pietre, stil folk. Accentele colorate sunt elemente definitorii pentru modelele Rainbow, Sunset ori Pumpkin.

Brandul Sense isi produce colectia de tricotaje in Romania in fabrica Smirodava, (din acelasi grup -Caremil, caruia apartine si Sense). Tricotajele sunt high-quality, cartea de vizita a fabricii fiind marile branduri international ale caror colectii sunt realizate aici. Tehnologia performanta, firele importate din Italia si Franta, design-ul semnat Andreea Tincu sunt aspectele esentiale ale acestei linii.