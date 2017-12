Colaborarea dintre Tommy Hilfiger și Gigi Hadid celebrată cu iconica păpușă BARBIE®

Tommy Hilfiger și Barbie® anunță lansarea unei ediții speciale TommyXGigi Barbie creată să semene cu supermodelul internațional și ambasadoarea globală a brand-ului TOMMY HILFIGER womenswear. Păpușa este disponibilă în magazinele emblematice TOMMY HILFIGER din Londra, Paris, Düsseldorf, Amsterdam și New York, precum și în alte magazine selecționate, începând cu 5 decembrie 2017.“Colaborarea dintre Gigi și Barbie a fost un nou twist incitant in istoria de parteneriate cu branduri iconice ale culturii pop și cu ambasadori precum Gigi Hadid a brandului nostru,” a declarat Tommy Hilfiger. “Ținuta finală a păpușii TommyXGigi Barbie este o celebrare a momentului definitoriu din istoria TOMMY HILFIGER womenswear.”Creată în colaborare cu Tommy Hilfiger, TommyXGigi Barbie celebrează memorabilul eveniment de modă în care Gigi Hadid a fost prezentată ca ambasador global pentru TOMMY HILFIGER womenswear. Păpușa poartă un hanorac TOMMY HILFIGER clasic, bleumarin, cu logo; pantaloni scurți albi cu dungă roșie și logo și pantofi sport fără șiret albi, exact ca ținuta pe care a purtat-o Gigi Hadid în închiderea show-ului experimental TOMMYNOW din toamna lui 2016, când a fost prezentată prima colecție capsulă TommyXGigi.“Sunt atât de onorată să am propria mea Barbie care celebrează parteneriatul meu cu TOMMY HILFIGER,” a declarat Gigi Hadid. “Momentul în care am văzut păpușa pentru prima dată a fost ireal și sunt atât de fericită că acum o putem împărtăși cu fanii TommyXGigi și Barbie din întreaga lume!”Parteneriatul dintre Tommy Hilfiger și Mattel a început inițial cu două păpuși unicat Gigi Hadid Barbie care celebrau lansarea colecțiilor capsulă TommyXGigi din toamna lui 2016 și primăvara lui 2017.Gigi Hadid a dezvăluit-o pe fiecare dintre ele la show-urile TOMMYNOW din New York și Los Angeles. Apoi au fost lansate pe contul de Instagram @barbiestyle, cu aproape două milioane de urmăritori, prezentând aspecte din culisele vieții, garderobei, experiențelor și călătoriilor lui Barbie. Reacțiile entuziaste, cele peste 100.000 de likes și 1500 de comentarii, au inspirat lansarea oficiala a păpușii TommyXGigi Barbie.“Suntem încântați să ne parteneriem cu Tommy Hilfiger și Gigi Hadid pentru păpușa TommyxGigi, să ne bucurăm fanii și să îi suprindem pe pasionații de modă, exact în timpul Sărbătorilor de iarnă. Canalul nostru@barbiestyle a devenit o platformă unde fanii brandului pot vedea culisele unei zile din viața lui Barbie, influencer în social media,” a declarat Sejal Shah Miller, Vice President of Global Marketing pentru Barbie. “Postările legate de colaborarea cu Tommy Hilfiger și Gigi Hadid au fost unele dintre cele mai interesante pe care le-am avut în ultimul an, așa că ce mod mai bun de a-i recompensa pe urmăritorii noștri și pasionații de modă decît să le oferim păpușa TommyXGigi de Sărbători.”Atât Tommy Hilfiger și Mattel au o istorie îndelungă de colaborare cu brand-uri iconice inspiraționale ale culturii pop. Tommy Hilfiger a colaborat anterior cu David Bowie, Iman, Beyoncé, Naomi Campbell, Charlotte Gainsbourg, Lenny Kravitz și The Rolling Stones. Cei mai recenți ambasadori TOMMY HILFIGER îi includ pe Rafael Nadal, Gigi Hadid și The Chainsmokers. Această păpușă Barbie® se alătură celor peste 80 de designeri și top fashion influencers care au fost onorați de brand, de la Karl Lagerfeld la Christian Louboutin, de la Ashley Graham la Claudia Schiffer.