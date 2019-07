Este evident. Atunci când te gândești la o femeie stilată, te gândești la o femeie care pune preț pe detalii. Care să fie cele mai de preț detalii atunci când vine vorba despre stilul feminin? Corect! Bijuteriile!

„Bijuteriile încărcă, ele pun punctul pe I, completează, transmit mesaje, captează energii, conferă statut social, formează personalității. Bijuteriile au fost iubite de doamne și domni în toate vremurile și ar fi păcat să începem noi acum să le știrbim din importanță”, explică designerul de bijuterii Claudia Florentina.Și pentru că ne interesează să fim mereu în tendințe, am rugat specialistul să ne explice ce bijuterii se poartă în vara anului 2019.„În primul rând, nu uităm că moda ține de preferințele și stilul fiecărei femei. Aceasta trebuie să fie regula general valabilă atunci când vine vorba despre felul în care ne purtăm hainele și accesoriile. Din acest punct începem să construim, în funcție de propunerile pe care le primim de la specialiști. Aurul si argintul sunt vedete, este limpede, dar nu uităm nici de pietrele prețioase și semiprețioase care vin cu un plus de rafinament, uneori, sau de putere!”, continuă specialistul.Aici se încadrează perfect bijuteriile de vacanță. Fie că vorbim despre cercei, coliere sau inele, este musai ca în vara anului 2019 să ne completăm colecția de bijuterii cu piese care conțin culorile nisipului și albastrul mării.Fie că vorbim despre cercei supradimensionați sau despre inele supradimensionate, să fii la modă înseamnă să ai astfel de accesorii în caseta de bijuterii pregătită pentru vara anului 2019.Pentru că tot vorbeam despre putere, puterea pe care o transmite dimensiunea bijuteriei poate fi cu greu egalata de altceva. În această categorie selectă de bijuterii care te poziționează pe partea tare a baricadei, sunt încadrate cu succes și colierele și inelele supradimensionate.Petrecerile de seară, cocktail-urile în care eleganța este obligatorie vin cu obligativitatea de a avea cel puțin un set de bijuterii prețioase. Le accesorizezi ușor la orice ținută eleganță.Compoziții de roșu, galben, albastru - această rețea armonioasă - este o reprezentare a vieții, a cărei monotonie este spartă din când în când de dreptunghiuri sau pătrate colorate, întâmplări neprevăzute, hazard.„Un elogiu adus simplității, echilibrului, frumosului, dar și imprevizibilului”, conchide designerul de bijuterii Claudia Florentina, care are o astfel de colecție de bijuterii din argint în baie de rodium cu pietre Zirconiu.