C&A Romania sarbatoreste o noua editie “Ziua Modei la C&A”

Inca de la infiintarea companiei, in 1841, C&A a creat si oferit moda accesibila pentru toata lumea, bazandu-se pe unul dintre principiile fondatoare: “Toata lumea merita sa arate si sa se simta bine, in fiecare zi.” De la acest principiu a pornit si actiunea “Ziua Modei la C&A” in urma cu mai bine de 6 ani – o zi in care se celebreaza moda accesibila cu un discount de 25% , din pretul afisat, la absolut toate produsele.C&A a jucat un rol major in moda mai bine de 175 de ani si a inspirat generatie dupa generatie, iar “Ziua Modei la C&A” se vrea a fi acea zi din mijlocul sezonului (fie ca e Primavara/Vara, fie ca e Toamna/Iarna) in care oricine poate sa isi achizitioneze articole din Noua Colectie cu 25% reducere.Ba mai mult, chiar si articolele deja reduse (ex. Mid Season Sale) beneficiaza de acest discount.Asadar, Sambata 5 Mai, C&A Romania sarbatoreste editia de Primavara/Vara a celebrei actiuni “Ziua Modei la C&A” si va astepta pe toti cu articole esentiale, piese cheie sau accesorii fantezie in cele 39 de magazine fizice din Romania, dar si in magazinul online european. Adresele si programul de functionare al magazinelor fizice le gasiti pe www.c-a.com. Actiune valabila si in magazinul online european pentru cumparaturi de minim 29€ daca se aplica la CheckOut codul de discount MyDays20ro .