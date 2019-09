Best Ever Fit: jeanșii Marks & Spencer cu croiala perfectă!

In această toamnă, Marks & Spencer vă prezintă Best Ever Fit, jeanșii cu croiala perfectă! Descoperiți cele mai noi stiluri din denim - piese contemporane, elegante și inovatoare, într-o gamă extinsă de mărimi, stiluri și croieli, care vă vor întregi ținuta în fiecare sezon!

Marks & Spencer vinde peste 5 milioane de perechi de jeanși la nivel mondial în fiecare an și este lider de piață în Marea Britanie. În anul 2019 au fost introduse noi modele îmbunătățite, astfel încât pentru orice tip de siluetă se va găsi cu ușurință croiala perfectă. De aceea, cele mai populare articole din colecția din denim M&S au fost redenumite: Ivy Skinny, Sienna Straight și Lily Slim.

Toate cele trei noi modele au fost concepute din materiale soft, ce flatează silueta - Sienna este un model straight, cu textură moale, perfect pentru orice zi a săptămânii. Ivy este modelul skinny versatil cu talie elastică, ce se potrivește oricând și la orice, iar Lily, modelul slim ce alungește și flatează silueta, va asigura look-ul ideal întregul sezon! Toate modelele sunt disponibile în diverse nuanțe, de la indigo deschis până la gri, în mărimi cuprinse între 6 și 24, în trei lungimi diferite: short, regular și long.

Pe de altă parte, la M&S vei găsi o varietate de stiluri pentru pantalonii din denim ce au fost concepuți cu tehnologii inovatoare ce modelează orice tip de siluetă - The Sculpt and Lift, The Sculpt and Slim și The Sculpt and Smooth, care includ tehnologii inteligente de modelare.

The Sculpt and Lift cuprinde cusături inteligente ce îți vor ridica posteriorul, tehnologia The Sculpt and Slim a fost concepută pentru a crea o talie definită și un efect ce va sculpta zona abdomenului, iar Sculpt and Smooth include o cusătură laterală, ce va modela și netezi zona șoldurilor.

Bumbacul BCI (Better Cotton Initiate) este utilizat în toată gama de denim Marks & Spencer, iar din 2019, 100% din bumbacul folosit provine din surse sustenabile care utilizează mai puțină apă, mai puține substanțe chimice și sprijină mii de fermieri.Contemporane, stylish și inovatoare, piesele din denim Marks & Spencer îți vor completa garderoba în fiecare sezon!