ANSWEAR.ro prezinta: Tinute de festival in tendinte

Suntem in plin sezon al festivalurilor si indiferent unde te vei duce cu prietenii, te asteapta momente memorabile si muzica buna. Este ocazia perfecta pentru a-ti exprima creativitatea si a experimenta noi tinute in care sa creezi amintiri si sa dansezi pana dimineata. Inspira-te din colectia ANSWEAR.ro si descopera piesele must-have selectate pentru festival!

Boho – romantic



Stilul boho domina festivalurile inca din anii ’60, unde libertatea si dragostea erau celebrate in piese lejere din materiale fluide, naturale. In acest sezon continuam cu aceleasi tendinte, dar adaugam si un pic de poveste: broderia, dantela si decolteurile in stil carmen. Anul acesta mizeaza pe imprimeuri orientale purtate sub jachete lejere din denim. Vrei sa actualizezi un outfit prea hippie? Urmand exemplul influencerilor din intreaga lume, poti schimba alura tinutei tale cu ajutorul accesoriilor cum ar fi tenisii, palariile, posetele sau borsetele.





Festival streetstyle



Pentru un look inspirat din streetstyle, colantii din material subtire reprezinta senzatia verii – pot fi o alternativa excelenta pentru pantalonii scurti din denim. Poarta-i cu bustiere sau cu tricouri de bumbac innodate in talie. Culorile neon sunt un alt hit al verii, ce pun in evidenta un outfit nonconformist: alege un sutien de baie si stilizeaza-l cu pantaloni scurti si geaca supradimensionata din denim. Daca vorbim despre streetstyle, nu putem sa uitam de denim: jeansii sunt nelipsiti din garderobele rebelilor, a libertinilor si a iubitorilor de distractie.

Si, nu in ultimul rand, punctul de maxim interes ar trebui sa fie incaltamintea – chunky sneakers stil anii `90 sau varianta lor estivala – sandalele cu talpa inalta, ce adauga o nota de extravaganta unei tinute relaxate.Punk sau rock?Daca preferi stilul dur al anilor `80 și `90, unde negrul este culoarea statement, iar lanturile sunt accesoriile favorite, esti pe drumul cel bun. Festivalurile au calitatea de a te face sa te simti liber, asa ca profita de ocazie si afiseaza-ti stilul nonconformist, inspirandu-te din tinutele de scena purtate de artistii preferati.Profita de rebeliunea festivalurilor si imbraca niste blugi cu talie inalta, o curea din piele, bocanci lejeri si o jacheta oversized – toate in culori inchise.





