3 idei de ținute în trend pentru festivalurile verii

Sezonul festivalurilor este în plină desfășurare. Atmosfera de distracție trebuie completată cu ținute chic care să îți reflecte pe deplin personalitatea. Cu toate acestea, încă nu știi ce alegeri să faci pentru a fi în tendințe și totodată să te simți confortabil? Iată soluția! Luminița Staicu, designer Hermosa, vine în ajutorul tău cu 3 idei de ținute care nu vor da greș vara aceasta indiferent de festivalul la care te-ai decis să participi.

1. Salopete confortabile

2. Tricouri jucăușe

3. Rochii

Un item foarte în vogă, salopeta reprezintă mixul perfect între cool și confortabil. Îți oferă libertate de mișcare pentru a dansa până în zori, dar și un look estival. În plus, o salopetă este, de cele mai multe ori, foarte ușor de accesorizat, ceea ce înseamnă că nu îți va fi greu să te decizi în privința pălăriilor sau bijuteriilor. Salopeta 986 are o croială atipică, ce îți va oferi un plus de originalitate, iar aspectul din denim va atrage toate privirile. Asorteaz-o cu un make-up îndrăzneț și ești gata de distracție!Dacă ești genul de persoană careia nu îi place să iasă în evidență prin croieli speciale, ținutele simple, dar cu un accent deosebit sunt perfecte pentru tine. Combinația dintre tricou și blugi îți poate părea prea banală, însă, alegând piesele potrivite, vei obține un look de neuitat. Tricourile 997 și 999 propun un print jucăuș, foarte în trend care va atrage toate privirile. Sunt foarte confortabile și ideale zilelor caniculare de vară. Mixează-le cu o pereche de blugi tip boyfriend și astfel, vei crea ținuta perfectă.O rochie bine aleasă nu va da greș niciodată indiferent de împrejurare, chiar și în cazul festivalurilor. Dacă îți dorești un look casual, relaxat care să exprime libertate, optează pentru un croi drept, dar cu un accent în zona taliei. Rochia 987 are umerii goi și volan în partea superioară, accentuându-ți silueta printr-o curea împletită. În schimb, dacă îți dorești un look mai boem, desprins parcă din filmele americane, Rochia Salima epatează atât prin asimetria tivului, cât și prin imprimeul văratic. Combin-o cu o pereche de sandale tip gladiator și simte-te ca o vedetă.Indiferent de stilul pe cale îl adopți, cel mai important lucru este să fie în acord cu personalitatea ta!Hermosa creează și comercializează de peste 20 ani, produse vestimentare realizate în România. Produsele pot fi găsite în magazinele proprii din Brăila, Focșani, Bacău și Constanța.Brandul Hermosa are o acoperire națională fiind prezent în toată țara prin magazinele partenere.Află magazinele partenere, din orașul tău, de unde poți achiziționa produsele tale preferate, sub marca Hermosa, aici: https://www.hermosa.ro/magazine-partenere