Totul despre implanturile mamare

Operatia de augumentare mamara difera de la o persoana la alta, de aceea informarea pacientelor de pe Internet, din reviste sau de la cunostinte este una dintre cele mai frecvente greseli pe care le pot face. Decizia de a opta pentru un model sau altul de implanturi, de exemplu, se ia doar impreuna cu medicul specialist, dupa o consultatie amanuntita, dupa verificarea istoricului medical si dupa o detaliere completa a factorilor pe care le presupune procedura, de la anestezie, riscuri, rezultate si pana la perioada de recuperare. Dr. Ion Zegrea, medic Primar Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie ne ofera raspunsuri despre implanturile cu silicon.



Legat de implanturi, acestea trebuie sa fie in armonie cu silueta pacientei (nu exagerat de mari si sa nu aiba o forma care sa dezavantaje pacienta). Mai mult, ele trebuie sa fie de calitate, de aici si diferentele de pret existente in prezent pe piata. Materialele premium de lucru costa mai mult, insa eu prefer calitatea si producatorii mari, de incredere, care garanteaza o durata mai mare de viata a implanturilor si riscuri minime pe parcursul anilor.

Multe paciente aleg clinica dupa pret, si nu dupa experienta medicului. Este esentiala experienta doctorului plastician, deoarece pe parcursul interventiei pot aparea multe situatii imprevizibile.

Anumite paciente nu sunt apte pentru o asemenea interventie, oricat ar insista sa le fie efectuata. De aceea, setul de analize care precede aceasta procedura este obligatoriu, mai ales ca este in joc sanatatea pacientei. Orice persoana trebuie sa ia aceasta decizie dupa o analiza completa si sa fie 100% convinsa de aceasta schimbare. Caci, ea este una cu efect pe termen lung si ceea ce isi doresc astazi anumite paciente poate nu mai vor maine.

In plus, pacienta trebuie sa stie daca isi doreste un lifting al sanilor, o augumentare mamara sau ambele (in cazul in care are sanii lasati ca urmare a unei sarcini, a unei scaderi bruste in greutate, etc). In acest ultim caz, vorbim de 2 operatii intr-una singura cu efecte diferite: marire, versus ridicare. In cazul unor complicatii, se pot impune retusuri.



Pregatiri inainte de augumentarea mamara

Iata ce analize se efectueaza inaintea unei asemenea interventii.

EKG- inima trebuie sa functioneze la parametri optimi inaintea oricarei operatii

Analize de sange- in functie de istoricul medical al pacientei, se stabileste un set de analize generale de sange, care sa sublinieze starea buna de sanatate a pacientei si sa depisteze orice eventuale boli de coagulare.

Ecografie mamara- trebuie eliminat riscul de a avea orice leziuni la nivelul sanilor inainte de augumentarea acestora.



Detalii despre operatia de augumentare mamara



Acesta interventie dureaza circa 2 ore si implica efectuarea unei anestezii generale. Dupa ce se decide impreuna cu pacienta marimea si forma implantului mamar, se localizeaza inciziile si daca implanturile mamare vor fi inserate sub glanda mamara sau sub muschiul pectoral. Incizia poate fi realizata fie in santul inframamar, fie periareolar. Medicul trebuie sa depuna toate eforturile ca cicatricile sa fie cat mai discrete posibil.



Prin incizia efectuata, doctorul specialist ridica tesutul mamar si pielea pentru a forma un buzunar fie deasupra muschiului si direct sub tesutul mamar, fie sub muschiul pectoral. In acest buzunar va fi inserat implantul siliconic.

Inciziile sunt inchise cu suturi resorbabile, ce vor fi acoperite cu benzi elastice (steristrip), pentru un mai bun suport.

Odata operatia finalizata, sanii sunt acoperiti de o bustiera elastica pentru a facilita procesul de vindecare.



Complicatii care pot aparea in cazul implanturilor pentru sani

Organismul este viu si fiecare persoana este diferita si poate reactiona altfel la o interventie estetica si la un corp strain. De aceea, pot aparea si complicatii. Sunt rare, dar trebuie mentionate, pentru ca pacienta sa aiba informatii complete. Astfel, sanii pot fi prea mari, prea greu, prea indepartati, asimetrici, cu forme relativ diferite, etc.

Mai mult, pot aparea sangerari post-procedura, pentru ca implanturile se plaseaza sub muschi, intr-o zona intens vascularizata. In foarte putine cazuri, zona operata se poate infecta sau se poate forma o capsula in jurul implantului.

Totusi, in cazul medicilor cu experienta vasta in domeniu, aceste complicatii apar foarte rar sau deloc, de aceea este important pentru orice pacient sa aleaga calitatea, atat in privinta implanturilor, cat mai ales a doctorului care va efectua operatia.



Recuperarea dupa interventia de augumentare mamara

Trebuie mentionat faptul ca cicatricile aferente interventiei raman permanent. Bineinteles, timpul le estompeaza, dar nu le sterge. De aceea, este esential ca medicul sa faca o incizie cat se poate de mica, intr-un loc cat mai ascuns, pentru minimizarea disconfortului de ordin estetic. Primele zile dupa procedura sunt importante pentru succesul operatiei. Pacienta trebuie sa respecte cu strictete programul post-operator.

Ea se va confrunta, cel mai probabil, cu senzatii de oboseala si disconfort, cu dureri, cu feba musculara, cu dureri de spate, inevitabile, caci corpul necesita timp pentru a se obisnui cu noul bust si de a-l accepta intru-totul. Insa, se va putea misca, mai ales ca i se prescriu medicamente analgezice si antibiotice.

Pentru cel putin 2 saptamani dupa operatie pacienta va evita efortul fizic, traumatismele, ridicarea de greutati, miscarile bruste si nu va putea conduce. Mai mult, va trebui sa poarte in permanenta o bustiera medicala pentru cel putin 2 luni de zile. Revenirea la activitatile fizice se va face treptat si doar dupa 2 luni de la interventie. Nu se va expune la soare pentru cel putin 6 luni de la operatie, de aceea este indicat ca interventia sa se realizeze cu preponderenta toamna si iarna.



Implanturile sunt garantate pe viata?

Implanturile nu sunt garantate pe viata, caci dupa 10-15 ani apare fenomenul “imbatranirii” lor, din cauze multiple: schimbari periodice de greutate, sarcina, scaderea imunitatii organismului. Implanturile trebuie sa fie obligatoriu de calitate, iar pacienta trebuie sa vina anual la control, pentru a prelungi viata acestora. arii producatori de implanturi garanteaza, insa, inlocuirea gratuita a implantului in cazul rupturii acestuia.



Implanturile mamare trebuie schimbate obligatoriu la fiecare 10 ani?



Implanturile mamare nu trebuie schimbate obligatoriu la 10 ani, insa cele mai multe femei care au beneficiat de o marire a sanilor aleg sa si le schimbe la acest interval de timp. Fiecare organism reactioneaza, insa, diferit la prezenta unui corp strain in organism.



Ai voie sa alaptezi daca ai implanturi?

Poti alapta fara probleme, caci glanda nu e afectata de locul unde sunt situate implanturile.

Poti zbura cu avionul?

Acum cativa ani s-a produs o manipulare in presa, care a avut drept protagonista o femeie cu augumentare mamara. Aceasta a lesinat atunci de durere de sani, caci nu respectase indicatiile post-tratament. Implanturile nu sunt puse in pericol ca urmare a presiunii din avion, acesta este doar un mit.

Implanturile cresc sansele de a avea cancer?

Studiile efectuate in domeniu arata ca nu exista o incidenta de cancer mamar mai mare la femeile cu implanturi decat la cele fara implanturi. Insa, in anumite cazuri, se manifesta limfomul anaplazic cu celule mari, asociat implantului mamar (BIA-ALCL). Acesta reprezinta o forma rara de cancer, care implica o “umflare” a sanilor la o perioada de 3 la 14 ani dupa implantare, datorita unei acumulari de lichid in jurul protezei (serom), ce deformeaza forma sanului.

La nivel mondial au murit 9 paciente din 258 de cazuri identificate, deci sansele unei asemenea afectiuni sunt de 0.04%. In aceste cazuri rare, tratarea BIA-ALCL eforturile comune ale chirurgului plastician, imagistului, ale anatomo-patologului, ale hematologului si oncologului, pentru un tratament complex, in vederea unui rezultat favorabil.

Implanturile pun viata in pericol?

Implanturile siliconice mamare nu pun viata in pericol. În cazul putin probabil de rupere a unui implant, acesta isi poate schimba discret forma, iar gelul foarte coeziv ramane in interiorul implantului sau in interiorul capsulei pe care organismul o creaza in jurul implantului. Aceasta rupere poate surveni ca urmare a unui traumatism al toracelui sau chiar pontan. In acest caz, este necesara o interventie chirurgicala pentru a inlocui implantul.

De ce sunt diferente de pret atat de mari intre implanturi?

Calitatea costa, marii producatori investind mult in cercetare si in materialele folosite, pentru a le asigura o durata de viata cat mai lunga si a minimiza riscurile care pot aparea. Spre exemplu, la clinica Elysium folosim implanturi siliconice mamare marca Mentor, care includ o garantie oferita de producator, ce asigura costul implanturilor noi daca acestea se rup fara o cauza externa (lovitura, traumatism) sau daca dezvolta contractura capsulara. Costul operatiei in sine nu este acoperit de garantie.



Ce cauze pot duce la deformarea sanilor mariti cu implanturi?

Implanturile mamare sunt, de obicei, schimbate din cauza modificarilor inerente de la nivelul corpului, inregistrate odata cu trecerea timpului: lasarea sanilor sau intinderea pielii de pe sani, fluctuatii in greutate, sarcina, deci nu din cauza ca implantul in sine s-a „stricat”.



Operatia de marire sani este o descoperire recenta?

Nu, operatia de augumentare mamara are o vechime de peste 50 ani, in prezent aproximativ 10 milioane de femei avand un bust mai mare gratie acestei interventii.



