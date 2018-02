Strălucire, textură și finisare pentru orice tip de păr

Stylingul reprezintă elementul final pentru un look de impact. Ce produs nu ar trebui să lipsească din arsenalul tău de beauty? Crema pentru definire și fixare. Aceasta îți oferă posibilități infinite de styling și nu încarcă părul!

Uită de aspectul frizzy și lasă-ți părul ondulat să cadă în valuri pe umeri. Crema pentru definirea buclelor Coil Up Cream de la Londa Professional te va ajuta să obții rezultatele dorite: textură și definire! Pentru definire aplică o cantitate mică în palme și apoi distribuie produsul uniform pe părul uscat. Daca vrei fixare puternică distribuie crema pe părul proaspăt spălat și uscat cu prosopul. Apoi, lasă-l să se usuce natural sau apelează la un difuzor pentru a obține buclele perfecte și rezistente!



Vrei să finalizezi o coafură fără a lăsă părul încărcat și lipicios? Atunci, ai nevoie de un produs care îți oferă un aspect neted și structural. Crema pentru netezire și fixare puternică Tame It Cream de la Londa Professional te poate ajuta să obții rezultatele dorite.

Este produsul ideal pentru părul rebel cu fire groase, care confera definire și fixare. În plus, acționează ca un scut protector împotriva căldurii emanate de uscător și de instrumentele de styling. Conține panthenol, un ingredient cu rol puternic de hidratare.Sporește efectul culorii, adăugând un plus de intensitate cu ajutorul unei creme pentru strălcuire. Polish It de la Londa Professional este un produs de styling ce creează un aspect mătăsos, fără sa incarce.Pentru finisare netedă și strălucitoare, aplică produsul pe palme și distribuie-l pe părul uscat sau ușor umed. Suvițele tale vor fi luminoase și protejate împotriva căldurii și a razelor UV. Crema pentru definire și fixare este un produs de styling versatil, care te poate ajuta să obții rezultatele dorite!Preț recomandat Coil Up Cream de la Londa Professional: 55 lei; Preț recomandat Tame It Cream de la Londa Professional: 55 lei; Preț recomandat Polish It de la Londa Professional: 52 lei.