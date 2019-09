Sfaturi utile pentru ingrijirea parul pe timp de toamna

Toamna aduce cu ea foarte multe schimbari, atat in natura, cat si in corpul unei femei. Primul semnal de schimbare , usor negativ al toamnei, se vede in par. Acesta devine deodata casant. Varfurile , si nu doar ele , chiar si lungimile, daca parul este lung, se vad despicate. In unele cazuri, unele persoane incep sa se confrunte cu problema ingrasarii, altele se plang ca au culoarea denaturata, mata, iar altele (aproape 50%) de caderea parului sau subtierea vizibila a acestuia.

Ce este de facut? „In primul rand parul trebuie tuns. Regula ar fi ca la 8-10 saptamani sa taiem 1 cm. Eu va recomand ca, toamna sa scurtati parul cu 3 cm pentru regenerare si refacere rapida” ne sfatuieste Antoaneta Stoican, membru in echipa creativa de top hairstilisti Wella Professionals Romania.

Pentru problema deshidratarii si a aspectului casant nu trebuie sa va lipseasca masca. Aceasta poate fi imbogatita cu 2-3 picaturi de ulei tratament si lasata sa actioneze minim 5 minute, ca sa aiba un efect maxim.

In cazul excesului de sebum este importanta spalarea parului de minim 2 ori pe saptamana. Parul nespalat arata incarcat si poate crea matreata. Exista sampoane usoare, transparente, ce curata delicat si care au un efect nemaipomenit asupra scalpului.

„Caderea parului poate fi corectata in primul rand prin tuns. Aceasta este cauzata in primul rand de netaierea la timp a varfurilor.Varfurile se hranesc din radacina , dar cand acestea sunt foarte degradate, incep sa traga din vitaminele de la radacina, o slabesc, iar firul cedeaza si cade” sustine Antoaneta Stoican.

De asemenea, trebuie sa folosim sampon si masca de regenerare.

Pentru intretinerea culorii exista coloranti fara amoniac, care ajuta la revitalizarea ei, fara sa dauneze in vreun fel parului.