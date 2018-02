Rimmel London prezintă colecția în ediție limitată Look Irezistibil by Rita Ora – pentru Ochi, Buze și Unghii

Descoperă un machiaj mai sexy ca niciodată – colecția în ediția limitată Look Irezistibil by Rita Ora. Toate privirile vor fi ațintite asupra ta – farduri smoky, gene extrem de negre și de alungite, buze și unghii roșii, răvășitoare. Look Irezistibil: un look pe care ți-l vei dori! Rita Ora cu siguranță știe cum să abordeze un look ce emană senzualitate, dar și încredere. Mascara, fardurile pentru ochi, rujurile și lacurile de unghii sunt inspirate de aura sa seducătoare. Ambalajul produselor în ediție limitată este conceput astfel încât să atragă atenția. Fiecare produs în parte poartă semnătura Ritei, iar mascara și rujul sunt vedetele colecției, cu ambalajul lor de un roșu metalic seducător. Este o colecție care nu poate fi ignorată. Ziua de 14 Februarie va fi mai incitantă ca niciodată!



Obține o privire de impact cu ajutorul paletei de farduri Magnif’Eyes Smoke Edition by Rita Ora. Acest must-have în materie de farduri conține 12 nuanțe atractive, de la gri deschis la mov fumuriu, atât în formulă satinată, cât și mată. Cu ajutorul pensulei cu dublu aplicator, poți aplica și blendui fardurile cu ușurință, astfel încât să obții un machiaj dramatic, accentuat, potrivit atât pentru o cină romantică, cât și pentru o seară în club. Preț recomandat: 59,90 RON.



Completează machiajul smoky cu ajutorul mascarei Wonder’Full Mascara by Rita Ora – arma ta secretă pentru gene flirty, voluminoase, fără a fi încărcate inestetic.

Formula mascarei cu Ulei de Argan îți lasă genele catifelate, iar pensula Ultra-Flex cu peri foarte subțiri, de silicon, acoperă perfect genele și le separă în același timp, definindu-le perfect. Obține un look wonder’fully, fără să fie exagerat, pentru a fi remarcată de persoana dorită. Preț recomandat: 34,50 RON.Dacă vrei să ai un look statement, atunci nu poți alege decât o singură culoare pentru buze: ROȘU. Colecția Look Irezistibil include 3 nuanțe scandalos de seducătoare, din gama Lasting Finish by Rita Ora: #001 Tempt Me, #003 Crimson Love și #002 Red Instinct. Fiecare nuanță opulentă asigură o culoare intensă, de durată, iar formula cremoasă este confortabil de purtat întreaga zi – atât de confortabil, încât vei uita că porți un ruj (însă el cu siguranță nu își va putea desprinde ochii de la buzele tale!). Preț recomandat: 26,00 RON.Manichiura în nuanțe de roșu este cea care emană cel mai mult sex-appeal. Nuanțele se potrivesc cu cele ale rujurilor: #001 Tempt Me, #003 Crimson Love și #002 Red Instinct. Sistemul Super Gel în 2 pași te ajută să obții o manichiură glossy acasă la tine, fără să fii nevoită să mai apelezi la un salon. Te poți bucura de până la 14 zile de culoare și strălucire, fără să apelezi la o lampă UV. Aplică 1-2 straturi de culoare și nu uita de Top Coat-ul Super Gel. Vei avea o manichiură sensation-nail-ă! Preț recomandat: 19,80 RON.