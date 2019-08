Proteine de matase si ulei de migdale pentru parul degradat

Apa din piscina, sarea, dar mai ales soarele, toti acesti factori afecteaza sanatatea parului tau. Este important sa intervii la timp, pentru a repara raul provocat. Ingrijirea intensiva este raspunsul, pentru a-i reda sanatatea firului.Masca Visible Repair Intensive Mask de la Londa Professional repara instant si hraneste parul degradat. Tratamentul contine proteine de matase si ulei de migdale.Matasea este renumita pentru compusii sai din fibre naturale pe baza de proteine, care sunt extrem de puternice si de netede.Aceste fibre reflecta, de asemenea, lumina in mod eficient, oferind o stralucire intensa. In migdale putem identifica proprietati nutritive valoroase, ce contribuie la cresterea rezistentei firului de par. Foloseste masca cu regularitate si parul va deveni mai puternic si stralucitor. Aplica in special pe zonele degradate si pe varfuri.Pret: 67 lei