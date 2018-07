Noul Șamponul Concentrat I LOVE MY PLANET de la Yves Rocher

În 2009, Marca Yves Rocher lansează primul său produs respectuos în totalitate cu Planeta: Șamponul pentru strălucire I love my planet. În 2017, se lansează primul Gel de duș concentrat I love my planet, într-un flacon de 100 ml ce oferă același număr de 40 de utilizări precum un gel de duș clasic de 400 ml, reducând astfel cu 50% cantitatea de plastic utilizată și emisiile de gaze cu efect de seră, datorită formulei sale inovatoare și a capsulei sale de tip valvă integrată. Un adevărat succes: 1,5 milioane de Geluri de duș concentrate au fost vândute în primele 6 luni de la lansare!Un an mai târziu, în iunie 2018, ia naștere fratele său mai mic: primul Șampon concentrat, ce respectă Planeta care ne oferă ingredientele necesare pentru frumuseţea părului femeilor.Începând de acum, adoptă acest nou gest de îngrijire și redu impactul tău asupra Planetei!Acest șampon este atât de concentrat încât o singură picătură din formula sa este suficientă pentru o șamponare.Astfel, formatul său de 100 ml oferă același număr de 30 de utilizări precum un șampon clasic de 300 ml. Noul Șampon Concentrat este disponibil începând cu luna Iunie, la prețul de 15,90 LEI.