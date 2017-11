Mezoterapia cu Dermapen - tratamentul vedeta pentru ocazii speciale!

Riduri, cicatrici post-acneice, post-operatorii, atrofice, pete pigmentare, pori dilatati, cuperoza, melasma, acnee, vergeturi sunt unele dintre cele mai intalnite probleme cu care ne confruntam. Tratamentul recomandat de catre specialistii in dermatocosmetica in sezonul rece este mezoterapia cu Dermapen, alternativa non-invaziva pentru botox, lifting facial si pentru tratamentele scumpe cu laser.

Oana Georgiana Vaduva, specialist-estetician (absolventa mai multor cursuri de estetica, Mezoterapie SwissColor Dubai, curs Mesopen Dermedics) ofera terapii personalizate, reusind adevarate minuni in mai putin de o ora: ”Tenul de bebelus, la care visam de cum ne apar primele riduri, nu mai este astazi o utopie - cu numai 4-5 sedinte de mezoterapie cu Dermapen, pielea ta se va bucura de o regenerare substantiala, va radia de stralucire si tinerete -acnee, mezo lift detox conturing, mezo-capilare si mezo-pete in funcție de particularitățile tenului, de problemele fiecărui pacient, combin aceste proceduri, folosind substante active precum colagen, acid hialuronic, cocktail de multivitamine si minerale etc. Astfel, orice femeie care optează pentru acest tratament non-invaziv poate întineri natural, isi poate ascunde vârsta fara a-si stopa expresia faciala, poate chiar renunța la orice machiaj. Vorbim despre cea mai naturala si eficienta metoda de infrumusețare, accesibila oricarei femei care se iubeste si se respecta. Terapia Vampir pentru Dermapen este tratamentul vedeta in cadrul acestei terapii, pentru ca repara tesutul chiar de la prima sedinta, fara timp de recuperare indelungat, fara riscuri”.



Tratamentul cu Dermapen repara tenul din profunzime pana la suprafata, stimuland colagenul si elastina proprii, gratie substantelor active introduse in derma printr-un „stilou” cu microace de unica folosinta. „Stiloul magic” sterge orice urma de imperfectiune a pielii, sedintele se efectueaza la un interval de cca. doua saptamani, durata unei sedinte fiind de aproximativ 30-40 minute.

Dispozitivul executa mii de micro-intepaturi controlate, cu un puternic efect de reintinerire asupra fibrelor de colagen si elastina, atat prin actiunea mecanica, cat si prin introducerea substantelor active direct in straturile profunde ale pielii. Nivelul de patrundere al acestora se adapteaza nevoilor specifice fiecarui pacient in parte, putand fi ajustate pentru o profunzime de la 0,5 mm pana la 2,5 mm si efectueaza pana la 1000 de microintepaturi/secunda.

Acele sterile, individuale, vibreaza, diminuand senzatiile neplacute. Datorita actiunii pe verticala, acele patrund usor in cicatrici, reducand riscul de sangerare.

Tratamentul este indicat inclusiv pentru zone sensibile, cum ar fi conturul ochilor, conturul nasului sau al buzelor. La sfarsitul tratamentului se aplica o masca pentru a obtine penetrarea optima a ingredientelor active, cat si pentru a calma si relaxa pielea.

„Dermapen este un tratament avansat pentru mezoterapia fractionala a pielii, nu este dureros (pielea este pregatita cu o crema anestezica in prealabil), nu are efecte secundare, iar recuperarea este rapida (a doua zi poti iesi din casa cu un fond de ten aplicat peste o crema hidratanta cu factor de protectie UV). Tonifierea, liftingul si reintinerirea pielii, reducerea cicatricilor post acneice si post operatorii atrofice, ameliorarea ridurilor si liniilor fine si micsorarea porilor dilatati sunt doar o parte dintre efectele miraculoase ale acestui tratament”, explica Oana Georgiana Vaduva.



Terapia vampir pentru Dermapen este diferita de procedura clasica, cea care presupune centrifugarea sangelui si injectarea lui in tesuturi. "Gratie Dermapen, sangele nu sufera modificari, nu este centrifugat. Cum il scot la suprafata, il si penetrez la loc rapid cu alte vitamine si peptide. Astfel, produc micropunctii prin care este stimulata repararea tesutului.”, explica Oana Georgiana Vaduva.

Procedura presupune dezinfectarea fetei, aplicarea unei creme anestezice. In acest timp, specialistul pregateste mesopen-ul, atasand ace in functie de ceea ce are de tratat - semne lasate de acnee, melasma, cuperoza, pori dilatati, acnee, anti-aging, vergeturi, riduri. Numarul sedintelor variaza in functie de gravitatea problemei semnalate, dar niciodata mai putin de 3 sedinte pentru rezultate optime. Exceptia o reprezinta vergeturile, pentru eliminarea carora sunt necesare intre 5-7 sedinte.



In cazul in care timpul nu ne permite efectuarea mai multor sedinte, terapia-Vampir cu Dermapen este solutia ideala inainte de evenimente importante si ocazii speciale, unde ne dorim sa stralucim – „Efectele sunt imediate in urma acestei proceduri, sunt uluitoare, indiferent de problemele tenului. Pentru prelungirea lor si daca vrei sa amani cat mai mult timp orice interventie invaziva, sa uiti de bisturiu, recomand acest tratament cel putin de doua ori pe an, in sezonul rece”, spune Oana Georgiana Vaduva.

Costul unei sedinte anti-aging este de cca. 350 ron, iar pentru tratarea acneei, cicatricilor, vergeturilor, melasmei sau a porilor dilatati), iar in aceasta perioada un abonament de 5 sedinte costa 1000 ron.