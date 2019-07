"Mascara, gloss-ul si fond de ten, nu ar trebui sa lipseasca din geanta unei femei" - Ana Cucuta - make-up artist

Care sunt noutatile in makeup, cum putem evita greselile, sfaturi despre conturing si riduri, intr-un interviu cu Ana Cucuta este make-up artist profesionist.



Ce iubesti mai mult la makeup?



Zambetul de fericire le care il vad pe fata femeilor dupa ce le machiez.



Care sunt cele mai comune greseli pe care la fac femeile in machiaj?



Vad foarte rar ilumnatorul sau brozerul aplicat corect; aceste produse arata foarte bine in poze daca sunt aplicate pe anumite zone specifice, insa cele mai multe femei nu stiu unde si cum se aplica, sau pur si simplu unde sa se opreasca cu ele, ceea ce duce la un aspect de ten murda si neingrijit.



Cum reusesti sa tii pasul cu toate tendintele din machiaj? De unde ai inspiratie pt toate machiajele variate pe care le realizezi?



Intotdeauna ma uit dupa tot ce apare nou pentru ca sunt pasionata si curioasa de noutatile din makeup si fashion. Nu conteaza daca sunt la shopping sau la cafea cu o prietena, mereu gasesc inspiratie in tot ce e in jur, in magazine, pe strada, pe internet. Urmaresc liniile trendurilor de moda si le integrez in lookuri stralucitoare.



Care este trucul tau de frumusete si tinerete?

Trucurile mele vrei sa spui! Foarte importante pentru mine sunt odihna, mancarea sanatoasa si ingrijirea tenului; merg la 3/4 saptamani la tratamentele cosmetice, insa, am grija zilnic ca piele mea sa fie hidratata corect. Nu uit niciodata de crema cu protectie solara 50 mai ales in sezonul estival.



Care este stil tau de makeup favoritul?



Imi place foarte mult partea artistica, si machiajele creative dar in egala masura iubesc tot ce tine de editoriale de beauty.

Este adevarat ca machiajul face sa o femeie sa fie mai frumoasa?



Obisnuiesc sa subliniez frumusetea naturala a fiecarei femei cu ajutorul cosmeticelor binenteles, insa trebuie sa stim cand sa ne oprim, deoarece tehnica este cea care infrumuseteaza nu cantitatea.





Care este acel produs fara de care nu ai putea lucra?

Crema hidratanta! Daca tenul nu este ingrijit corespunzator un machiaj nu poate arata suficient de bine.



Trei produse care nu ar trebui sa lipseasca din geanta unei femei?



Simplu, mascara, ruj/gloss si fond de ten.



Cum pregatesti tenul pt makeup?



Ma adaptez nevoii tenului fiecarei cliente, de exemplu pentru tenul gras ma asigur sa inchid porii inainte de toate cu un produs specific, pentru ca machiajul sa reziste mai bine, in schimb pentru un ten uscat ma asigur ca are toata hidratarea necesara pentru a evita dezintegrarea formulei fondului de ten.



Cum putem scapa de riduri?



Makeupul este magic! Poate contribui la corectarea unor imperfectiuni insa nu este raspunsul tuturor problemelor. Trebuie sa intelegem ca rutina zilnica de ingrijire a tenului este extrem de importanta pentru a ne mentine tenul tanar cat mai mult timp. Un makeup excelent incepe cu un ten excelent, asadar fiecare femeie trebuie sa stie sa-si adapteze crema la nevoile tenului si varstei, iar un serum si o crema cu acid hialuronic chiar fac minuni.



Care este cea mai rapida si usoara metoda de a transforma un machiaj de zi in unul de seara?

Conturarea ochilor cu un creion negru, navy sau pruna dau instat o privire mai profunda.

Important ca aceste creioane sa fie waterproof pentru a se pastra impecabile timp indelungat, pentru cele mai indraznete si un ruj colorat poate completa machiajul de seara.Makeup-ul de filmare de obicei este tematic, si respecta scenariul si referintele regizorului. Produsele sunt specifice, necesita o acoperire mai mare si culori potrivite mai ales pentru filmarile moderne cu camera 4K, in schimb, machiajul de party trebuie sa fie mult mai lejer, sa puna in valoare trasaturile clientei, tenul trebuie sa fie cat mai luminos si sa pastrem textura naturala a pielii.Este simplu, ca sa realizez un conturing corect imagineaza-ti ca ai o lumina deasupra capului si urmareste care zone se lumineaza si care umbresc natural si acolo trebuie sa aplici si produsele de conturing. Iti recomand sa folosesti produse cremoase, de exemplu fond de ten stick pt contur si iluminator lichid.Sa aiba grija de tenul lor pt a obtine un makeup impecabil! Mergeti la tratamente si terapii de infrumusetare constant si folositi crema cu protectie solara pt a-l mentine tanar cat mai multi ani!Cred ca cea mai mare provocare este sa tina pasul cu trendurile si moda.Industria fashion se dezvolta zilnic iar pregatirea makeup artistului trebuie sa fie in acord cu evolutia pietei, si sa studieze permanent.Da. Imi place foarte mult efectul de dewy skin si moda rujurilor hidratante, si cred cu tarie ca ar trebuie sa dispara conturingul agresiv si iluminatorul aplicat pe toata fata fara nico directie. Va rog nu mai faceti asta!Pensula mea favorita este S146 de la Hakuhodou o pensul pt pliu.Tinem cont de doua detalii, rosu de tonalitate rece este potrivit femeilor care au tenul roze sau foarte deschis la culoare, si rosu cald oranj este potrivit pentru femeile cu ten masliniuPuteti vedea machiajele mele pe Facebook - Ana Cucuta Pro. Makeup Artist si pe Instragram - anamcucuta