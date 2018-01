iRonArc revolution - Perie profesională pentru îndreptarea părului

LONCOLOR, marca românească de vopsea pentru păr cu cea mai îndelungată tradiție, vine cu o nouă provocare, de data aceasta pentru îngrijirea și stilizarea părului. LONCOLOR lansează cea mai recentă inovație creată de Michel Mercier, peria pentru îndreptarea părului “iRonArc”.Deși arată și se folosește ca o perie obișnuită, LONCOLOR iRonArc by Michel Mercier este de fapt, o perie de îndreptat părul inovativă. Unicitatea periei constă în tehnologia brevetată de modelare și indreptare a părului datorată design-ului ergonomic prevăzut cu peste 50 de arcuri încălzite, care aplică o presiune naturală asupra firului de păr printr-o serie de puncte pe tot parcursul mișcărilor de „pieptănare”.iRonArc este cea mai recentă inovație creată de Michel Mercier pentru LONCOLOR. Michel este unul dintre cei mai cunoscuți stiliști internaționali ce și-a realizat ucenicia sub îndrumarea lui Jean Louis David și Claude Maxim, în cadrul saloanelor din Paris.Începând cu anul 2004, acesta a început să dezvolte o serie de produse pentru îngrijirea părului și stilizarea lui, toate sub același nume, devenind un brand cunoscut în întreaga lume.Peria de păr iRonArc prezintă o interfață digitală, foarte ușor de folosit, ce îi permite utilizatorului să adapteze nivelul de căldură emis, selectând tipul de păr (păr rebel și creț, gros și ondulat, rebel cu volum, ușor ondulat, subțire și rebel). Presiunea pusă pe firul de păr este atent calculată, iar căldura este adaptată pentru fiecare tip de păr, iar timpul de îndreptare este redus, în același timp având grijă de firul de păr, fără să îl deterioreze.iRonArc reprezintă un dispozitiv practic, un produs cu avantaje combinate, rezultând o perie pentru îndreptarea părului, eficientă, fiind ușor de folosit, exact ca o perie obișnuită pentru păr.