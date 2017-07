ghd revolutioneaza industria de beauty

Fiecare zi este incarcata cu potentialul unui par care arata perfect. Acesta este crezul ghd, noul brand premium de beauty din portofoliul Professional Brands.

Brandul britanic ghd a devenit un adevarat cult in randul profesionistilor in hairstyling, dar si al femeilor preocupate sa aiba o coafura impecabila si un par sanatos. La nivel global, ghd vinde cate un styler la fiecare 4 minute, iar cele peste 100 de premii castigate nu vin decat sa confirme calitatea acestora. Vedete interantionale precum Victoria Beckham, Millie Mackintosh, Little Mix, Ella Eyre sau Jessica Alba sunt fane declarate ghd.



Initialele ghd provin de la cuvintele good hair day. Cine nu isi doreste ca fiecare zi sa ii fie luminata de un par frumos? Aceste cuvinte sumarizeaza cea mai frumoasa ambitie pentru un brand de beauty.



Portofoliul ghd include cele mai avansate echipamente de hairstyling din lume - stylere, uscatoare dar si produse de styling. In Romania este disponibila o gama de 6 echipamente si 1 produs pentru protectia parului. Stylerul ghd Platinum este cel mai performant produs al brandului. Aceasta integreaza tehnologia tri-zoneTM despre care este dovedit ca reduce ruperea parului cu peste 50% si ofera cu peste 20% mai multa stralucire culorii parului. ghd Platinum foloseste o caldura prietenoasa cu parul, care permite obtinerea rezultatelor de indreptare sau ondulare dintr-o singura miscare.

Secretul consta nu in utilizarea unei temperaturi mai mari, ci a unei temperaturi optime, care este mentinuta constanta pe toata suprafata placilor stylerului si pe toata durata lucrului cu aparatul.



ghd - Inovatia face parte din ADN

Inca de la infiintare, brandul a mizat pe depasirea si provocarea propriilor limite. Astfel, au luat nastere unele dintre cele mai performante produse din domeniu, care sunt deopotriva rezultatul tehnologiilor de ultima ora si a design-ului de top.





ghd – o ambitie frumoasa

ghd si-a propus sa ofere putere femeii, in fiecare zi, in fiecare moment, sa o sustina in a-si atinge obiectivele cu incredere si curaj. Si cum reuseste acest lucru? ghd ii ofera femeii toate instrumentele de care ea are nevoie astfel incat sa fie frumoasa, sa se simta frumoasa si plina de incredere pentru a putea realiza orice isi doreste, oricand isi doreste si oriunde isi doreste.



Aici intră în scenă stilistul! Stillistul este cel care o ajuta sa se auto-descopere, sa accepte provocarea de a se transforma intr-o femeie puternica, sigura pe ea, frumoasa in fiecare zi, in femeia ghd.

Produsele sunt disponibile in saloanele partenere ghd.