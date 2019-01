Descopera produsele Rituals in magazinele Douglas!

Inspirate de traditii vechi orientale, fiecare ritual de ingrijire spune o poveste.

– vechea ceremonie Hanami din Japonia sarbatoreste frumusetea florilor de cires Sakura. Ca si viata in sine, frumusetea lor este pretioasa, dar de scurta durata si trebuie traita la maxim.– traiul echilibrate este principiul din spatele traditiei ayurvedice de 5000 de ani. TRaditia indiana ajuta la imbunatatirea starii de sanatate prin curatarea si hranirea tiparelor energetice unice si mentinerea acestora in perfecta armonie. Ritual of Ayurveda a fost creat pentru a sustine aceasta filosofie si contine produse pentru corp si casa pentru echilibrarea corpului, mintii si sufletului.este vechea filosofie chineza axata pe atingerea echilibrului dintre Ying si Yang. Aceasta permite atingerea unui flux armonios al simturilor. Este nevoie doar sa te opresti din ce faci si sa te bucuri de o baie calda care iti va permite sa iti regasesti linistea interioara.– Acum 1100 de ani, Budha era un calugar al carui zambet legendar aducea bucurie pretutindeni unde mergea.Timp de secole, atingerea buricului lui Budha simbolizeaza noroc si prosperitate. Aceasta traditie este inspiratia colectiei The Ritual of Happy Budha – produse care imbunatatesc starea generala de spirit si atitudinea pozitiva. Infuzate cu portocale dulci si lemn de cedru, produsele din acest ritual ofera doza zilnica de energie si bucurie.– Vechii samurai japonezi erau renumiti pentru atentia acordata aspectului personal. Traditii vechi si minutioase de ingrijire aveau scopul de a crea o aparitie care inspira putere, control si incredere in sine. Inspirate de aceasta traditie, produsele din colectia Ritual of Samurai sunt dedicate barbatilor.