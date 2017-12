Cel mai mare trend in 2018: Increderea in tine.

Anul nou se apropie, asadar multi dintre noi se gandesc deja la rezolutiile pentru noul an. Daca nu poti decide intre a manca mai sanatos sau sa practici yoga in fiecare dimineata – FOREO are solutia! Te invitam sa incluzi in lista ta de rezolutii – INCREDEREA IN TINE.

Inca de la inceput, misiunea FOREO este de a te ajuta sa arati fenomenal. Produsele FOREO pentru ingrijirea tenului sau pentru igiena orala sunt dezvoltate respectand cele mai inalte standarde internationale.Datorita unui stil de viata ocupat si a tendintelor care impun standarde de beauty si de succes imposibil de atins, din ce in ce mai multi oameni dau dovada de lipsa de incredere in puterile lor, ceea ce afecteaza si calitatea vietii lor. FOREO vine in ajutor si in acest an a pregatit cinci seturi de sarbatoare care vor readuce stralucirea si zambetul pe fetele persoanelor iubite.In acest an, pune INCREDEREA in topul listei de dorinte. Descopera seturile cadou Get Up & Glow, Dream Team, Dream Team Plus, Ready To Glow and A Dream Come True, in magazinele Douglas si pe www.foreo.com