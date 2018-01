Balsamul Sleek Smoother de la Londa Professional este un produs leave-in, care ofera netezire instant si are efect antistatic. Ingredientele sale interactioneaza pe loc cu structura firului pentru rezultate vizibile imediat. Formula balsamului include avocado si germeni de grau. Primul este foarte bogat in nutrienti, in special acizi grasi nesaturati, care se absorb foarte repede. Germenii de grau vin sa intregeasca tabloul nutrientilor si acizilor grasi benefici.De ce avocado pentru par? Fructul de avocado contribuie si la sanatatea parului. Acesta calmeaza si hidrateaza in special firele uscate, datorita acizilor grasi si mixului de vitamine din compozitia sa.Pret: 47 lei.