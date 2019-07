Vorbește lumea împlinește 4 ani!

Săptămâna viitoare este una specială pentru echipa de la Vorbește lumea: emisiunea împlinește 4 ani, iar telespectatorii se vor bucura de cinci zile pline de distracție.

Pentru a marca aniversarea celor 4 ani, fiecare ediție va avea o tematică diferită, iar surprizele din platoul Vorbește lumea se vor ține lanț. Săptămâna va începe cu formula completă de prezentatori: după un an în care a fost în concediu de maternitate, Adela Popescu revine în platou în calitate de prezentator, pentru a fi alături de Lora și Cove în prima ediție aniversară!



“Emisiunii Vorbeste lumea îi doresc să rămână reperul care este astăzi și să binedispună oamenii. În acest an, eu am fost în postura de telespectator fidel și am fost bucuroasă să descopar câte lucruri interesante aflu de pe canapea, cât de amuzant, luminos și pozitiv este totul! Îi doresc să-si păstreze integritatea, să fie la fel de pozitivă, optimistă și să ofere în continuare informații atât de valoroase.”, a declarat Adela Popescu.



Luni, de la 10:30, Adela, Lora și Cove vor aduce sărbătoarea în casele tuturor românilor, cu Gala Premiilor Vorbește lumea. Cei trei au pregătit o mulțime de premii și trofee haioase pentru cei care au venit în platoul emisiunii de-a lungul celor patru ani. Marți și miercuri, Lora si Cove vor aduce în casele românilor ritmuri latino și retro. Joi, Cove va pune la cale o serie de surprize pentru Lora, colega lui din ultimul an, iar vineri, cei mai iubiți artiști vor veni în platoul emisiunii pentru a sărbători finalul de sezon împreună cu echipa.

„Vă mulțumim că ne sunteți alături în fiecare dimineață. Să ne urmăriți în continuare, pentru că suntem abia la inceput. Mulți ani de acum înainte ne dorim să vă facem diminețile frumoase și pline de energie pozitivă. Mai avem multe lucruri și subiecte să vă arătăm, așadar, hai să le descoperim împreună la Vorbește lumea.”, a spus Cove.

„Felicitări și la multi ani! O spun din toată inima, pentru că acum chiar nu mai sunt doar un telespectator sau un invitat. Am avut ocazia să cunosc oamenii care lucrează intens pentru ca Vorbește lumea să vină cu foarte multe informații utile pentru femei, pentru tinerele mame, pentru bărbați. Nu m-am așteptat niciodată să fiu atât de bine primită și să descopar că am un talent în plus, iar asta mă bucura foarte mult! Așa că, felicitări, dragilor, mult succes pe mai departe și să scrieți istorie în continuare. Într-adevăr, să faci o emisiune în direct în fiecare zi, atât de bună, curată și bogată în informații este extrem de greu. Sunteți minunati!”, a declarat Lora.

De luni, 15 iulie, până vineri, 19 iulie, când emisiunea Vorbește lumea va intra în vacanță, decorul, prezentatorii și întreaga echipă vor face casă bună cu distracția.