The Motans cântă la Hard Rock Cafe pe 31 ianuarie

Miercuri, pe 31 ianuarie, de la ora 21:30, te asteptam la Hard Rock Cafe la un concert live cu noua senzatie a muzicii romanesti, The Motans! The Motans este Denis, un tanar din Republica Moldova de 27 de ani care a decis sa isi urmeze pasiunea de a compune muzica sub un pseudonim, in urma cu putina vreme. Prima piesa lansata a fost Versus prin Global Records."Am scris ‘Versus’ in 2-3 zile, toata piesa pe emotii. Nu m-am gandit ca va fi pe placul unui public larg, am scris-o pentru mine, in primul rand. Am fost insa placut surprins cand am vazut ca oamenii au luat-o la suflet si multi s-au regasit in ea”, a declarat The Motans. ”Clipul este de fapt o "metafora vizuala", dar care conine un story line. E un produs marca Global Records si a fost regizat de Ionu Trandafir, iar linia melodica reprodusa de catre Alex Cotoi. Intreaga echipa a lucrat cu multa daruire si entuziasm si le multumesc”, a mai spus The Motans. Colaborarea cu Delia pentru piesa "Weekend" dar si unul din hiturile verii, "August", au propulsat The Motans printre numele mari ale industriei muzicale din Romania.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.Biletele au urmatoarele preturi: Acces General: 79 de lei, cu loc la masa in sala; Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 45 de lei.Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara. Pentru grupuri mari se acorda discounturi!Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artitii tai preferai i sa te bucuri de muzica lor, intr-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care ii reamintesc de legendele muzicii i calitatea sunetului iti garanteaza cea mai placuta experienta live. Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM.