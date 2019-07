Suflet de campioana

Andreea Arsine, castigatoarea, la feminin, a competitiei „Exatlon", reality-ul ce a fost difuzat de Kanal D, a reusit sa-si vada visul cu ochii prin munca, pasiune pentru sport si dorinta de a se autodepasi

Andreea Arsine, la cei 30 de ani, are deja in palmares un trofeu "Exatlon", peste 100 de medalii, dintre care 85 de medalii de aur si detine 12 titluri balcanice la o proba de anduranta, marsul. S-a apucat de atletism la varsta de 8 ani la sfatul tatalui ei, antrenor de box , iar primul titlu la obtinut dupa doar trei luni de pregatire sportiva.Performanta la "Exatlon" se datoreaza si celor peste 20 de ani de activitate sportiva, in care rigurozitatea, determinarea, ambitia si competitivitatea au fost factori determinanti in rezultatele obtinute."Decizia de a participa la aceasta competitie televizata a fost una de moment. Am simtit ca sunt pregatita atat fizic, dar mai ales psihic, si am fost curioasa sa vad daca fac fata intr-un mediu in care nu am nimic familiar. Dupa atatia ani de sport, dupa atata munca si sacrificiu mai ales in perioada copilariei, dupa numeroasele accidentari care m-au afectat mai ales sufleteste, trofeul "Exatlon" vine ca o incununare a eforturilor. Nu stiu daca sunt o sportiva talentata dar, si in acest show, ca si in toata cariera mea, am muncit, am tras de mine pe trasee, am luptat pana in ultima clipa", sunt cuvintele, incarcate de emotie, ale unei campioane.De origine din Botosani, frumoasa atleta si-a urmat visul sub indrumarea tatalui sau, omul care i-a fost prieten, confident, punct de sprijin. De altfel, Andreea Arsine a renuntat la sport la varsta de 21 de ani, insa in 2013 s-a intors pe pista in memoria celui care i-a dat viata si i-a fost mentor."Pe mine m-au ajutat anii in care am stat langa el, tata m-a educat intr-un mod foarte riguros, m-a invatat sa fiu puternica, desi el a fost puterea mea intotdeauna.De mica l-am admirat, am spus-o si o sa o spun mereu, a fost o onoare sa il am parinte si mi-a fost rusine sa gresesc fata de el. Cand am hotarat sa plec in Bucuresti, pentru prima oara, l-am vazut plangand. Cand l-am vazut ca plange mi s-a rupt sufletul", rememoreaza atleta.Daca pasiunea pentru sport si determinarea le-a mostenit de la tatal sau, feminitatea si eleganta le are de la mama sa, "stilistul personal", cum ii place sportivei sa ii spuna celei mai dragi fiinte din viata sa.De altfel, mama atletei este cea care o sfatuieste in privinta tinutelor sau a coafurii."Mama este foarte creativa, a fost designer vestimentar, dar din pacate, a renuntat desi este o femeie foarte talentata. De cand ma stiu, ea este cea care imi facea haine, rochiile de bal, numai din dantele.Acum cu ea ma sfatuiesc legat de haine si tot ea imi aranjeaza parul. Are un talent care mie una imi lipseste ", spune cu drag castigatoarea "Exatlon".Viata Andreei Arsine s-a schimbat dupa performanta de la "Exatlon", are foarte multe planuri si doreste sa impartaseasca cu fanii sai cat mai multe din experienta sa de sportiv, dar si din experienta traseelor din Dominicana."Mi-am reluat antrenamentele, am reluat orele la salile de sport unde lucram si inainte. Am foarte multe proiecte in desfasurare si foarte multe evenimente la care trebuie sa merg".Andreea Arsine este un model de urmat pentru tanara generatie in ceea ce priveste determinarea, disciplina, independenta si modestia cu care gestioneaza succesul.