Multipla campioana olimpica Sandra Izbasa a acordat un interviu in exclusivitate pentru cititoarele eva.ro. Frumoasa, naturala si sincera, Sandra ne-a dezvaluit ce ii place sa faca in timpul liber, ce pasiuni are si cum are grija de frumusetea ei. Un interviu sincer despre omul Sandra Izbasa, fata care a pornit de mica pe drumul greu, dar si provocator, al gimnasticii de inalta performanta.



Sandra cum ai descrie copilaria ta, in trei cuvinte?



Ambitie, Perseverenta, Reusita.



Ce rol au avut parintii tai in parcursul tau catre inalta performanta?



Parintii mei au avut un rol foarte important pe parcursul carierei mele de inalta performanta. Ei m-au incurajat inca de cand am intrat prima data in sala de gimnastica. M-au insotit la toate competitiile atat in tara cat si la Campionatele Europene, Mondiale si Jocuri Olimpice. Prezenta lor imi insufla un confort si un echilibru care imi era de un real folos in competitii. Pot sa aduc aminte de bunicii mei care au fost langa mine la inceputul meu in gimnastica insotindu-ma la antrenamente in sala de gimnastica.



Esti extrem de frumoasa si naturala. Care este secretul tau de frumuseste?



Este genetic, dar am invatat cativa pasi esentiali pentru a mentine ceea ce am in dobandit mod natural.



Esti o persoana gurmanda? Iti place sa gatesti?



Nu sunt o persoana gurmanda, dar recunosc ca imi place sa experimentez diferite feluri de mancare.

Gatesc mancaruri simple asa cum imi place.

Care a fost cel mai dificil moment prin care ai trecut, in tot acest parcurs al vietii sportive?



Un moment dificil a fost cea mai grava accidentare pe care am suferit-o, respectiv ruptura de tendon Achilean asociata cu o fractura de metacarp. In categoria momentelor dificile intra si faptul ca am stat departe de familie multi ani.



Stim ca antrenezi la clubul Steaua copii care isi doresc sa practice gimnastica. Cum este de partea cealalta a baricadei?



Antrenez o grupa de initiere la Clubul Steaua, imi place noua postura de antrenor si sunt convinsa ca pot sa fac lucruri frumoase pentru fetitele pe care le antrenez.



Te-am vazut in ultima perioada destul de des la televizor. Te-ai gandit la un proiect in televiziune?



Imi plac provocarile, accept proiectele de televiziune frumoase care mi se potrivesc.

Ce proiecte ai in viitorul apropiat?



Sa antrenez micile gimnaste pentru ca sa indrageasca mai mult acest sport, sa intalnesc proiecte care sa-mi placa si sa am vacante frumoase.



Poti transmite un mesaj, cititoarelor eva.ro?

Sa fie puternice si perseverente pentru ca doar asa isi pot indeplini toate dorintele.