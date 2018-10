Momentele de dans și de muzică au însuflețit zona veche a orașului!

Unul dintre cei mai în vogă și iubiți artiști de la noi, Liviu Teodorescu, a susținut un concert stradal spre deliciul publicului care s-a bucurat de piesele lui, într-un eveniment marca București Fm.

Concertul a fost urmat de momentul lunii, un flashmob impresionant organizat de copiii de la Școala de arte Oana Ionită.

Liviu Teodorescu a cântat în premieră proaspăt lansata ,,Rochia ta”, în variantă acustică. Noul său single a depășit un milion de vizualizări pe Youtube, în doar 5 zile de când a devenit disponibilă. ,,Mă bucur să fiu parte din evenimentele BucureștiFM și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mărturisesc că am mai trecut înainte pe aici și am admirat expoziția ,,Eu aleg România”. Este o inițiativă minunată într-un an special”, a spus el. Concertul său a adunat o mulțime de oameni încă de la primele acorduri, dar și fanii fideli l-au susținut. ,,Au venit fani de-ai mei pe care îi recunosc de pe Instagram. M-am bucurat să îi pot avea aproape”.



Zecile de copii de la Școala de arte Oana Ioniță au marcat momentul lunii printr-un impresionant flashmob.Oameni de toate vârstele au scos telefoanele mobile și au început să danseze sincron cu puștii care i-au cucerit de la primul pas. Oana Ioniță a pregătit acest moment în aproximativ 3 săptămâni, iar coregrafia pe care a mizat a fost cea executată pe melodia ”Hora la Români” a trupei Hora. Aproximativ 50 de copii au dansat în fața bucureștenilor, dar și a turiștilor care au fost în Centrul Istoric.



Bineînțeles, cele 10 panouri dedicate proiectului România 100 – Eu aleg România au stat la dispoziția tuturor.Sunt 10 panouri care cuprind 100 de momente esențiale pentru istoria românilor, momente care au dus la înfăptuirea României Mari.

București FM, postul public de radio al Capitalei, te asteaptă pană pe 10 noiembrie 2018, în Centrul Istoric (zona Băncii Naționale), la expoziția România 100 – Eu Aleg România, pentru a redescoperi 100 de momente esențiale din istoria românilor.

Vei afla totul despre 100 de evenimente ce au determinat construirea unei națiuni unite, puternice, demne și independente, 100 de momente definitorii din istoria românilor pentru Centenarul României.



România 100 – Eu Aleg România este un proiect cultural Radio România susținut de Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identitătii Naționale, care se desfăsoară în București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Reșița, Tg.

Mureș, Timișoara, Arad, Sibiu, Sighetul Marmației.



La aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, Rețeaua Studiourilor Teritoriale Radio România îți prezintă cele mai importante 100 de momente din istoria poporului român într-o expoziție fotografică de excepție!