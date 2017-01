Sezonul premiilor continuă la E! cu ediția cu numărul 23 a Screen Actors Guild Awards. În noaptea de duminică, 29 ianuarie, spre luni, la ora 1:00, urmăriți la E!, în direct, Live from the Red Carpet: The 2017 Screen Actors Guild Awards.Premiile SAG strâng laolaltă nume consacrate din televiziune și cinematografie, așa că pregătiți-vă să vedeți pe covorul roșu cele mai mari vedete ale momentului. E! va difuza în direct sosirea celebrităților și vom afla ultimele bârfe de la Hollywood, vom avea parte de interviuri exclusive și predicții ale experților și vom vedea ce au ales să poarte invitații.Live from the Red Carpet: The 2017 Screen Actors Guild Awardsva fi reluată la E! luni, 30 ianuarie, la 15:00 și la 20:00, marți la 17:00 și miercuri la 20:00.În emisiuneaFashion Police: The 2017 Screen Actors Guild Awards, difuzată miercuri, 1 februarie, la 22:00, la E!, gazdele Giuliana Rancic, Brad Goreski şi Melissa Rivers, alături de invitații lor, evidenţiază momentele bune, slabe şi ciudate ale Premiilor SAG 2017.