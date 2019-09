Julie Mayaya si-a lansat primul EP din cariera!

La 7 ani de la câștigarea trofeului “Vocea României”, Julie Mayaya a pregatit aseara, cu mari emotii, lansarea primului sau EP din cariera. Artista s-a pregatit ca la carte si nu doar cantarea 100% live a atras atentia invitatilor! Ea a ales pentru acest eveniment un outfit cu care si-a uimit fanii si prietenii! Julie a adoptat stilul punk-glam si a optat pentru o rochie neagra, din dantela, decupata, care i-a lasat la vedere picioarele bine lucrate. Si-a acoperit fata cu un accesoriu cu franjuri si a avut un make-up tribal, cu influente africane. O idee inedita care i-a apartinut atat ei cat si make-up artistului Anca Potop. Ce spune insa artista despre outfitul ales pentru ziua cea mare?“Am avut mari emotii aseara, la evenimentul de lansare al primului meu EP din cariera! Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut si mi-au fost alaturi. Sper ca le-a placut ce au vazut si auzit! Stiu ca outfitul meu a facut senzatie, de aceea tin sa ii multumesc pentru tinuta lui Eli Adam. Am optat pentru stilul punk-glam si am vrut sa pastrez putin misterul atunci cand mi-am acoperit fata cu un accesoriu inedit! Rezultatul a fost pe masura asteptarilor!”, spune Julie Mayaya.Acest EP-ul corespunde cu regăsirea ei ca artist, din punct de vedere compozițional, 4 dintre producțiile prezente pe EP aparținându-i în totalitate, in ceea ce priveste liniile melodice și versurile.Genul muzical pe care îl abordează este blues cu influențe rock, funk și pop, fiind un material gândit să poată fi expus live 100%, Julie Mayaya fiind un live performer.Tot materialul discografic este pregătit alături de Marius Pop și Jean Piloiu la Rootz Studio. Parte a EP-ului cu acelasi nume, piesa “Haters” este prima piesa lansata de Julie Mayaya care, de altfel, marcheaza momentul descoperirii sale pe parte compozitionala.Horia Brenciu nu a lipsit de la lansarea lui Julie Mayaya, antrenorul de la Vocea Romaniei urmarindu-i cu mare atentie prestatia artistica.Printre invitati s-au aflat multi prieteni ai artistei, care au felicitat-o si i-au fost alaturi intr-o seara speciala din cariera ei de artist.