Haiducii se întorc în forță! La filmarea noului lor clip le-a ieșit ursul în cale

Trupa Haiducii, înființată în 2000, s-a rebrenduit. După plecarea lui Marian Niculae pentru un proiect solo, ceilalți doi membri ai trupei, Cristian Caloeanu şi Cătălin Vieru l-au înlocuit cu Dragoș Mihai. Toți trei vor evolua de acum înainte pe scenă în noua formulă de Haiducii lui 7 cai.

Artiștii vor continua să cânte muzică etno-rock cu influențe clare de folclor, aşa cum au făcut şi până acum. Prima piesă nouă de când s-au decis să cânte în această formulă este ”Cântecul haiducului”, pe care au înregistrat-o împreună cu un alt artist, Florin Vos. Filmările piesei, la care au luat parte 34 persoane, au avut loc la Cetatea Țărănească Saschiz din Mureș, într-o pădure din zonă dar și la un muzeu privat al rapsozilor Rafila și Mihai Moldovan.

Au folosit vestimentații autentice și cai, care te introduc în povești care au în miezul lor întâmplări adevărate cu haiduci. “La filmări a fost o distracție continuă, dar am avut parte și de întâmplări mai puțin plăcute, am rămas blocați cu mașinile în noroi, am avut parte de o întâlnire neplanificată cu ursul, precum și o căzătură de pe cal, momente și întâmplări la care acum când ne gândim ne bufnește râsul”, a declarat Cristian.

“Proiectul Haiducii lui 7 cai, este unul de suflet și dorim prin imaginea si piesele noastre, care se remarcă prin originalitatea textelor, prin orchestrație și interpretare să ne bucurăm în continuare fanii de-a lungul anilor, cum am făcut-o și până acum” a declarat Cătălin. “Sunt foarte bucuros să fiu părtaş la această colaborare. Dragostea pentru cântec a stârnit in noi dorinţa de a aduce în faţa publicului acest proiect minunat”, a declarat Florin Vos.

Trupa Haiducii, a luat ființă în anul 2000 și s-a făcut remarcată de-a lungul anilor prin piesele lor și prin participarea la numeroase festivaluri - Festivalul Mamaia, Cerbul de Aur și Festivalul Calatis, iar în anul 2005 au câștigat Premiul Best Etno MTV Music Awards.

