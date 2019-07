Dana Săvuică a început transformarea corporală pentru plajă. Iată ce proceduri urmează!

Dana Săvuică se pregătește pentru o mult-așteptată vacantă exotică unde își dorește să își afișeze o siluetă de invidiat. Vedeta în vârstă de 49 de ani, mama unei tinere de 25 de ani, a decis să înceapă o serie de tratamente neinvazive la centrele Silhouette din București, care, în doar 2 săptămâni, să o ajute să își remodeleze corpul.

Pentru că timpul este limitat, specialiștii i-au recomandat tratamente corporale care dau rezultate rapide, dar și o procedură de criolipoliză care îi va elimina gradual și definitiv stratul de grăsime din zonele problematice.Astfel se face că, după consultul cu medicul specialist de la Silhouette, Dana Săvuică a primit un plan intensiv de tratamente care include criolipoliză cu CLATUU Alpha pe abdomen și flancuri, biostimulare cu ULTRATONE pe abdomen și talie, edermologie LPG Alliance pe abdomen, picioare și fese și sesiuni Liberty cu împachetări cu alge la termocuvertă - pătură caldă, pentru eliminarea stratului adipos.Acest mix personalizat de tratamente are scopul de a oferi rezultate în cazul vedetei, în timp util până la vacanță. Dana Săvuică are programate 3 ședințe de tratamente pe săptămână, la interval de două zile.CLATUU Alpha, tratamentul medical de criolipoliză, elimină definitiv grăsimea din zonele problematice. Vedetei i-au fost montate aplicatoarele aparatului, mai întâi pe abdomen, apoi pe flancuri. Acestea au strâns depozitele de grăsime pe care le-au înghețat. Celulele grase odată distruse sunt apoi eliminate treptat în mod natural de organism. Rezultatele finale se văd la trei luni după procedură.ULTRATONE este procedura de biostimulare care îmbină terapii de antiaging, cavitație, antirid, detoxifiere, drenaj limfatic, fermitate, tonifiere, remodelare. Vedeta a avut parte de un program personalizat, conform nevoilor sale.Pe zonele problematice (abdomen, talie) i s-au aplicat pad-uri care acționează prin microcurenți, ultrasunete, cromoterapie, lumini bioptice și Ultra Lipo Ultracell, un concept avansat ce vizează diminuarea gradului de celulită și reducerea țesutului adipos. Biostimularea ULTRATONE este considerată și ca o gimnastică pasivă, lucrând mușchii abdomenului, ai brațelor, feselor sau picioarelor fără a se depune niciun efort.LPG Alliance este cea mai avansată procedură de endermologie care remodelează corpul în zonele dorite. Slăbește în centimetri, tonifiază, resculptează silueta, rejuvenează pielea prin stimularea producției naturale de colagen, elastină și acid hialuronic. LPG Alliance reușește să elimine stratul de grasime chiar și din zonele unde sportul și dieta nu mai dau rezultate.Terapia pentru slăbit Libery este o terapie pe bază de împachetare cu alge, ce presupune impachetare cu alge de sub sâni până la glezne.Se recomandă celor care doresc să slăbească peste 5 kilograme și în cazul cărora excesul adipos este repartizat preponderent în jumătatea inferioară a corpului.Tratamentele urmate de Dana Săvuică sunt disponibile la centrele Silhouette din București. Este recomandat un plan de tratamente personalizat pentru fiecare persoană în parte, astfel încât rezultatele să fie maxime în funcție de fiecare tipologie și target în parte.