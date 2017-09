Concert Tribut AC/DC cu THE ROCK la Hard Rock Cafe

Inconfundabilul “for those about to rock...we salute you” va rasuna din nou la Hard Rock Cafe, vineri, pe 15 septembrie de la ora 22:30. Nu pierde cel mai tare spectacol-tribut AC/DC, pus în scena de The R.O.C.K.! Costumeaza-te “Back In Black”, avânta-te, cu riffuri de mare viteza, pe “Highway To Hell” si vino sa cânti "Thunderstruck", "Hell's Bells" "You Shook Me All Night Long" si “TNT”, într-un concert exploziv!Cu un solist de exceptie, al carui timbru vocal se apropie foarte mult de cel al lui Brian Johnson, cu un chitarist solo din Moscova, cu o energie debordanta si prezenta scenica nestavilita, asemeni lui Angus Young si cu instrumentisti experimentati la bass, chitara ritmica si tobe, trupa tribut The R.O.C.K. reuseste de fiecare data sa încânte publicul si sa îl transpuna în starea electrizanta a unui concert AC/DC.La fiecare concert din Hard Rock Cafe te bucuri de reîntâlnirea cu legendele muzicii, într-o atmosfera unica. Artistii preferati sunt chiar lânga tine, colectia de suveniruri te poarta printre file din istoria rockului si calitatea sunetului îti ofera cea mai placuta experienta live.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Hard Rock Cafe, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.Biletele au urmatoarele preturi: VIP: 50 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri); Acces General: 39 de lei, cu loc la masa in sala; Fara loc: 39 de lei.Online pe www.iabilet.ro, poti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara.Pentru grupuri mari se acorda discounturi!Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live. Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM