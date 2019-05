Concert Feli in Hard Rock Cafe

Feli spune despre sine că este „un satelit natural al muzicii” și nu își poate imagina un mod mai bun de a se exprima decât prin muzică. Artista a cochetat cu toate genurile muzicale, începând cu pop-rock în adolescență, când a fost atât vocea, cât şi compozitoarea trupei Aliens. A lucrat alături de Edi Schneider (Dj Phantom), iar apoi s-a îndreptat către sfera hip-hop, unde s-a implicat în câteva proiecte muzicale cu Grasu XXL, Puya și Guess Who. Toate aceste experiențe au ajutat-o să-și definească stilul și să își dorească o carieră solo. Muzica traduce în versuri și sunete sentimente pe care altfel este greu să le descriem. Feli este una dintre acele voci speciale care reușește prin piesele sale să transmită cele mai profunde emoții și trăiri. O astfel de piesă este și single -ul – „Timpul”, care a atins din nou prima poziție în topuri, în 2017.

