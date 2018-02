Claudia Pavel a fost eliminata de la „Exatlon”, in urma voturilor telespectatorilor

Tensiunile au crescut intre concurentii Echipei Faimosilor, in urma nominalizarilor si a strategiilor individuale facute cu o seara in urma in ceea ce priveste propunerile celor trei eliminati.

Aseara, inaintea aflarii verdictului final, echilibrul si unitatea echipei pareau serios afectate. In urma voturilor telespectatorilor, care si-au putut salva favoritul, votand timp de o ora, Claudia Pavel a fost eliminata din competitia care i-ar fi putut aduce marele premiu de 100.000 de Euro. Afectata de faptul ca a fost propusa spre eliminare de Anca Surdu si Diana Bulimar, artista nu si-a luat ramas bun de la acestea, la plecarea din Arena.„Aceasta a fost inca o poveste de la Romania. Cea care a plecat acasa este Claudia. Si-a luat la revedere de la toata echipa, mai putin de la Anca si de la Diana. Face parte din viata, nu pot sa spun ca face parte din sport!”, a incheiat discursul Cosmin Cernat, la finalul editiei de aseara. Competitia sportiva „Exatlon” continua si in aceasta saptamana cu confruntarile dure intre cele doua Echipe. Sambata, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmari o noua editie plina de suspans si adrenalina.Kanal D isi mentine pozitia de lider de audienta in Prime Time, cu show-ul care a cucerit o tara intreaga, inca de la debut, „Exatlon”. Si aseara, pe intreaga durata de difuzare a celei mai iubite competitii sportive televizate, Kanal D s-a pozitionat pe primul loc in topul audientelor din Romania, atat in randul publicului din intreaga tara, cat si in randul populatiei de la orase. Inregistrand un rating de 11,9% si o cota de piata de 23,9%, pe targetul National, si un rating de 9,3% si o cota de piata de 19,3%, pe targetul All Urban, statia a fost lider incotestabil de audienta, in intervalul 20:07 – 23:17, devansand celelalte posturi TV concurente.Editia de ieri, 6 februarie, cand Romania astepta cu sufletul la gura numele concurentului din Echipa Faimosilor care va parasi competitia, a fost urmarita in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste doua milioane (2.136.000) de fani.Minutul de maxima audienta, atins la 21:37, a adunat in fata micilor ecrane peste doua milioane si jumatate (2.588.000) de telespectatori care asteptau confruntarea Marianei, din Echipa Razboinicilor cu Larisa, din tabara Faimosilor, ce a culminat cu un final incredibil.Pe targetul Comercial, Kanal D a ocupat pozitia secunda, cu 8,7% rating si 20,8% cota de piata. O medie de 387.000 de romani cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani au urmarit in fiecare minut al difuzarii editia de aseara „Exatlon”.