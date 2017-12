Cine sunt „gladiatorii” din Echipa vedetelor pentru EXATLON!

Acest reality revolutionar, suta la suta autentic, filmat in Republica Dominicana, va debuta pe 7 ianuarie, la Kanal D.

Vedetele inscrise in ceea ce se anunta competitia anului 2018, EXATLON, reality-ul ce va fi difuzat la Kanal D, incepand din 7 ianuarie, sunt cantareata Claudia Pavel (Cream), gimnasta Diana Bulimar, medaliata la competitii olimpice si europene, Vladimir Draghia, fost inotator de performanta si actor cunoscut, Giani Kirita - fost fotbalist la clubul Dinamo, Catalin Cazacu, campion de motociclism viteza, Diana Belbita, luptatoare profesionista de MMA, supranumita Printesa Razboinica, Anca Surdu – dubla campioana mondiala si europeana la gimnastica aerobica, Ion Oncescu, luptator profesionist de skandenberg, multiplu campion mondial si european, si Andrei Stoica, campion mondial la kickboxing, categoria heavyweight. Acestor noua vedete urmeaza sa li se mai alature in viitorul apropiat inca un nume cu greutate, ca sa intregeasca echipa starurilor. Cei zece magnifici vor fi nevoiti sa treaca prin probe de foc si sa infrunte zi de zi echipa redutabila formata din concurenti non-vedeta, femei si barbati, cu totii la fel de preocupati de activitatile sportive, persoane care au fost selectate pe spranceana la un casting riguros.Asadar, echipa vedetelor va fi una foarte puternica, fiecare dintre combatanti avand intense activitati sportive in prezent sau istoric bogat in domeniul competitiilor de performanta. Fiecare dintre concurentii amintiti este pregatit fizic si psihic sa faca fata provocarilor unui concurs dur ce se va desfasura aproape in timp real, sub ochii telespectatorilor din Romania, in peisajul exotic din Republica Dominicana, si sa castige marele premiu de 100.000 de Euro.„Imi doresc sa merg pentru copilul meu, vreau sa invete de mama lui ca e bine sa fii curajos si sa raspunzi provocarilor. Nu-mi va fi usor, dar simt ca am conditie fizica, gratie antrenamentelor de la sala si sedintelor regulate de pilates; si cand spun ca nu-mi va fi usor ma gandesc la dorul de fiul meu”, a spus Claudia Pavel. „Imi place enorm ideea de competitie, am un spirit de luptator. Si nu concep sa pierd!”, a adaugat Giani Kirita.Chiar daca telespectatorii il identifica mai degraba ca actor si vedeta de televiziune decat ca sportiv de performanta, Vladimir Draghia are un trecut strans legat de competiile de natatie. „Am facut inot 12 ani, de la vasta de 6 ani pana la 18 ani. In fiecare zi, ma trezeam la 6 dimineata, inotam 20 de kilometri pe zi, am avut parte de un regim cazon. Pregatirea aceasta m-a disciplinat foarte mult”, a spus Vladimir Draghia.Diana Bulimar practica gimnastica de la varsta de 4 ani.A participat la o serie de competitii importante de gimnastica, cu lotul echipei nationale, si a obtinut mai multe premii la individual, dar si in echipa. In 2014, la Campionatele Europene de Gimnastica de la Sofia, urca pe podium, alaturi de echipa Romaniei, pentru a primi medalia de aur. „Exatlon va fi ca o olimpiada. Sunt antrenata pentru astfel de competitii si raspund cu provocarilor. Am experienta concursurilor, am incredere in fortele mele, in pregatirea mea, dar, in acelasi timp, am invatat sa nu-mi subestimez adversarii”, spune Diana Bulimar.„Pe langa faptul ca doresc sa imi depasesc limitele si sa imi testez rezistenta, am acceptat aceasta provocare si pentru ca nu imi place frigul. Prin urmare, voi merge la cald, in Republica Dominicana. Si da, imi plac provocarile foarte mult si, de ce nu, imi doresc din tot sufletul sa castig aceasta competitie!”, a declarat Catalin Cazacu. „Imi doresc mult sa castig, m-am antrenat pentru asta, nu mi-e frica de nimeni si de nimic”, a spus Diana Belbita, spectaculoasa luptatoare de MMA.Fosta sportiva de performanta, in prezent antrenor de fitness, Anca Surdu asteapta cu nerabdare competitia Exatlon. „Sunt constienta ca voi avea adversari redutabili, dar sunt pregatita sa le fac fata”, spune frumoasa sportiva. „ este pentru mine curiozitate pura, fuga din azilul kitsch”, spune Ion Oncescu, detinatorul mai multor recorduri mondiale si multiplu campion mondial la skandenberg. Ion Oncescu a devenit celebru si prin numeroasele recorduri mondiale intregistrate de-a lungul timpului. „Stiu ca pot sa castig. Iar atunci cand doresc ceva, obtin!”, a adaugat Andrei Stoica, campion mondial la Kickboxing. Sportivul se claseaza in top 10 mondial la categoria semi-grea fiind declarat si „Luptatorul anului 2014” in Romania.EXATLON va marca o noua etapa in istoria formatelor reality, prin veridicitate, competitie suta la suta, sincronizarea din punct de vedere al raportului intre defasurarea competitiei si momentul difuzarii. Telespectatorii vor putea urmari aproape in timp real ceea ce se intampla cu concurentii. Reamintim ca 20 de concurenti, dintre care zece sunt personalitati publice, vor intra intr-o confruntare unica, ce presupune probe de foc, menite sa le testeze acestora pregatirea fizica, viteza de reactie si puterea psihica. Un singur invingator va lua premiul cel mare de 100.000 de Euro.