Carmen Harra, intervenții la medicul estetician!

În ultima vizită în România în care a înregistrat cinci melodii pentru noul album ce va fi lansat în această toamnă și a filmat, în două zile consecutive, două videoclipuri, Carmen Harra a ajuns pe mâna medicilor esteticieni. În urma discuțiilor cu dr. Nico Ferariu și dr. Khalid Al-Falah de la Soma Clinic, vedeta ce trăiește peste Ocean a ales un revoluționar tratament cu laser, preferatul vedetelor de la Hollywood. „În urma discuției cu Carmen Harra am stabilit că cel mai bine i s-ar potrivi tratamentul Skin- Tyte – disponibil pe platforma laser Sciton Joule ce eliberează lumina infraroșie într-o secvență rapidă de impulsuri ușoare. Este o tehnologie modernă de rejuvenare și corectare a laxității tegumentare. La finalul fiecărei ședințe este vizibilă fermitatea pielii, fiind o alternativă la alte proceduri invazive”, ne-a declarat dr.Nico Ferariu.Acest tip de tratament are numerose beneficii: nu este dureros, nu necesită anestezie și nici timp de recuperare. “Deși am ajuns în clinica unor medici chirurgi de estetică, plastică și estetică medicală mi-am dat seama că nu am nevoie încă de intervenții chirurgicale și că după doar o ședință de Skin – Tyte pielea mea va avea rezultatele dorite. Programul de tratament a fost personalizat în funcție de nevoile tenului meu. Spre deosebire de alte proceduri estetice, aceasta garantează un control optim al intervenției și am obținut o piele fermă și tonifiată, cu o textură tegumentară vizibil îmbunătățită.Chiar și ridurile fine au fost reduse”, a mărturisit Carmen Harra.