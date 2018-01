„Bravo ai stil! All Stars”, competitie la un alt nivel!

„Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa si spectaculoasa competitie de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului.

Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea tinutelor si deja trecute prin „sita” intransigenta a juratilor si a publicului, 11 fete dintre cele mai stilate se vor lupta din nou pentru marele premiu de 100.000 de lei.









Telespectatorii vor avea ocazia sa le reintalneasca si sa le voteze pe Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in primul sezon), Marisa, Denisa, Otilia, Irina (concurente din cel de-al doilea sezon), Iuliana, Emiliana si Beatrice (participante in cel de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!”).Exigenta va fi maxima la „Bravo, ai stil! All Stars”, asteptarile din partea juratilor, uriase. Fetele au castigat deja experienta, sunt obisnuite si cu lumina reflectoarelor si cu cele mai aspre critici membrilor Juriului, pot evita cu mai multa usurinta eventuale capcane ale contracandidatelor in lupta pentru marele premiu.Editiile precedente „Bravo, ai stil!” au constituit pentru aceste tinere o adevarata scoala, o perioada a formarii in mai multe sensuri, pentru ca dincolo de deprinderea abilitatii in a-si alege tinutele, acestea au invatat sa se cunoasca mai bine, si-au rafinat reactiile si au castigat de partea lor un public numeros, extrem de fidel.

Cum se vor descurca, de aceasta data, cele mai puternice concurente de pana acum, veti putea urmari in „Bravo, ai stil! All Stars”, din 22 ianuarie. Emisiunea va fi difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:30, la Kanal D. Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon".