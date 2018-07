Babylonul nu e un mit!

Rasputin și legendele care îl inconjoară, misticul și povestea lui au dat naștere multor povești. De la călugărul care era în război cu biserica la omul care a avut o putere inexplicabilă asupra Familiei Romanovilor; de la misticul care cucerea cu desfrânare la omul cu puteri vindecătoare. Multe cărți și filme l-au avut ca personaj.

Acum 40 de ani, Boney M lansa pe piață melodia cu numele celebrului personaj, făcând referire și la legătura dintre Țarina Alexandra Fyodorovna și Rasputin. Este cunoscută zbaterea Romanovilor pentru a salva viata micuțului Țar Alexei și cum a profitat Rasputin pentru a-și face propriile jocuri. Hit-ul Boney M a cucerit imediat piața internațională și a ocupat poziții de top. Criticii de muzică din acele vremuri au lăudat atât sound-ul, cât și modul în care un moment istoric a făcut istorie la rândul său, dar în muzică.



Pe 28 octombrie, “Ra Ra Rasputin: lover of the Russian queen – there was a cat that really was gone" se va auzi pe scena Sălii Palatului. Și nu doar el, pentru că Boney M feat Lis Mitchell, original lead singer, aniversează pe scena Sălii Palatului printr-un spectacol full band 40 de ani de când hit-urile ”By the rivers of Babylon” și ”Rasputin” au cucerit lumea. Așadar, istoria pe muzică face din nou istorie!



Sala va răsuna în deschidere datorită unui alt megastar, invitatul de marcă: Ottawan, celebru mai ales cu "D.I.S.C.O.", "Hands Up (Give Me Your Heart)" și ”Crazy music”.



28 octombrie 2018, Sala Palatului

Vor răsuna toate hit-urile care i-au consacrat, printre care “Daddy Cool”,“Rasputin”, “Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday” sau “Brown Girl in the Ring”, într-un show live de două ore. În deschidere va fi Ottawan, celebru în toată lumea mai ales cu "D.I.S.C.O." și "Hands Up (Give Me Your Heart)".Biletele s-au pus în vânzare pentru următoarele categorii:



Categoria VIP – 200 lei

Categoria 1 - 150 lei

Categoria 2 - 120 lei

Categoria 3 - 90 lei

Categoria 4 – 50 lei



Biletele se pot achizitiona Online: Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro Myticket.ro si in reteaua magazinelor partenere si la casa de bilete a Salii Palatului.