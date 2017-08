2Cellos, cover de succes după hitul “Despacito”

Într-o vară declarată a hitului “Despacito”, membrii 2Cellos au lansat o versiune după piesa anului. Succesul cover-ului “Despacito” în interpretarea celor două violoncele nu a întârziat să apară, ajungând într-o singură zi la peste un milion de vizualizări pe YouTube.

Acum, versiunea lor se apropie cu paşi repezi de opt milioane de vizualizări. 2Cellos revine în România pe 5 decembrie la Sala Palatului din Bucureşti. Un eveniment organizat de Balkan Entertainment Group.“Despacito”, melodia care a făcut înconjurul lumii, a fost declarată pe 19 iulie, la doar şase luni de la lansare, drept melodia cu cele mai multe streming-uri din istorie, întrecând melodii ale artiştilor precum Justin Bieber sau Ed Sheeran. Cu peste 2 miliarde de vizualizări pe YouTube, hitul a fost interpretat şi în finala The Voice U.S.A., de participantul Mark Isaiah alături de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, cântăreţii melodiei originale.Videoclipul “Despacito” a fost realizat de Kristijan Burlovic. “Ne-am distrat cu versiunea noastră pentru “Despacito”. Lucram în studioul din Zagreb și am venit în mod spontan cu acest aranjament, așa că l-am înregistrat și l-am filmat într-un bar local și pe străzile din jurul studioului. Este o melodie extraordinară și am vrut să împărtășim cu voi bucuria muzicii și a verii! ", au declarat Luka și Stjepan.2Cellos se află în plin turneu de promovare a noului album “SCORE”, bifând deja pe listă ţările Japonia, Croaţia, Italia, Spania, Germania, Slovenia şi Serbia, iar restul verii o vor petrece în S.U.A.Pe 5 decembrie 2017, trupa originală din Croaţia revine pentru a treia oară în concert la Sala Palatului din Bucureşti.Cu albumul “Score”, 2CELLOS abordează un stil nou, prin includerea în repertoriu a celor mai iubite hit-uri din muzica de film, deopotrivă clasice și contemporane. “Score” a fost lansat pe 17 martie 2017, iar turneul mondial pentru promovarea acestuia a început în luna iulie a acestui an, în SUA.Biletele la concertul de la Sala Palatului, din data de 5 decembrie 2017, sunt disponibile la prețurile de 120 lei, 150 lei, 200 lei, 250 lei, 300 lei și 350 lei. Se pot cumpăra online pe www.eventim.ro , sau prin rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librăriile Cărturești și benzinăriile OMV).