24 iunie – seara în care ne-am (re)îndrăgostit de LP

3.000 de oameni au fost trup și suflet alături de artista care schimbă stări la fel cum își schimbă tonalitatea

38 de ani, zodia Peștilor, din America, dar cu origini evidente irlandeze și italiene, cu un look androgin impecabil, o combinație de indie pop și rock alternativ care a adus fluieratul pe scenele din toată lumea, icon LGBTQ ce vorbește deschis despre dinamica relațiilor ei, cu cântece scrise pentru Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylene Farmer și Christina Aguilera și cinci albume lansate până în prezent: Heart-Shaped Scar, Suburban Sprawl & Alcohol, Forever For Now, Lost on You și Heart To Mouth – LP, artista cu o voce inconfundabilă care ne-a cucerit cu Lost On You și ne-a făcut să îi iubim fiecare cântec după, s-a întors a treia oară în București.Primele două experiențe cu LP ne-au confirmat că e unul dintre muzicienii care sună chiar și mai bine live decât în piesele înregistrate, dar concertul ei de aseară, ce a avut în centru cel mai personal album al artistei, a fost un moment de trăit pe repeat, când energia publicului și a trupei au compus un show incredibil și plin de energie.Pe scena de la Arenele Romane s-a auzit integral albumul Heart to Mouth, manifestul sincer al lui LP despre dragoste, dorință, frică, nesiguranță, infidelitate, regret și izbăvire. Pe rând, au răsunat soundul efervescent al primului single, "Girls Go Wild", acordurile de pian din "Recovery, artificiile vocale pline de suflet de pe "Die For Your Love", chitara delicat mânuită și cuvintele șoptite din "One Night In The Sun", refrenul plin de durere din “I’m In Recovery.”, și fredonatul sumbru, în stil blues, din "Dreamer".Punctat cu momente excepționale de cover – Kings of Leon, Sex on Fire și The Rolling Stones, Paint It Black, dar și cu trei piese de pe iconicul album Lost On You, show-ul live al lui LP a fost puternic și spectaculos, iar cei 3.000 de spectatori au fost vers cu vers și notă cu notă alături de artista care transmite pe durata unui singur concert o multitudine de stări.Setlist:DREAMCATCHERWHEN WE’RE HIGHDREAMERWHEN I’M OVER YOUNO WITNESS-SEX ON FIRE-DRUM SOLOTHE POWERDIE FOR YOUR LOVETIGHTROPEONE NIGHT IN THE SUNGIRLS GO WILDRECOVERYHEY NICE TO KNOW YAHOUSE ON FIRE-PAINT IT BLACKOTHER PEOPLESHAKENSPECIAL----- BIS -----MUDDY WATERSLOST ON YOUCasa de discuri Cat Music i-a decernat artistei și Discul de Platină pentru cele peste 100.000 de exemplare vândute în România ale albumului Lost on You, încă o dovadă că LP are un public al ei, cu care se conectează prin muzica sa incredibil de personală.De asemenea, cântăreața a primit din partea organizatorului Events, cu ocazia Zilei Iei, o ie tradițională românească."Sunt norocoasă să am un public care înțelege", încheie ea. "Ei pot vedea și auzi că am trecut prin multe pentru a ajunge la acest punct și apeciază asta, pentru că tuturor ni se întâmplă, de la leagăn până la mormânt. Sunt doar aici ca să cânt despre asta. Dacă vă place, minunat, pentru că mie îmi place. Dacă nu, la naiba ', a povestit LP la lansarea albumului Heart to Mouth.