Nutriția sănătoasă, cheia unui vieți îndelungate

“Suntem ceea ce mâncăm.” Este o expresie pe care o auzim din ce în ce mai des. Cât de reală este însă expresia? Și ce trebuie sa facem ca să obținem o viața lungă, sănătoasă?

Raluca Felea, Business & Product Trainer și expert în nutriție, ne oferă câteva “tips and tricks” de care să ținem cont în încercarea noastră de a trăi cât mai sănătos.





1. Cum mancam și ce mâncăm ne macină zi de zi. Ce sfaturi aveți pentru cele care vor să își controleze silueta și să trăiască sănătos.



Am să ofer câteva sfaturi foarte simple și de bază:

• Jumătate din hrana zilnică să fie legume și fructe;

• Jumătate din cereale să fie integrale;

• Să consume produse lactate cu grăsimi reduse sau să aleagă alte surse din plante: lapte de cocos, orez, soia

• Să mănânce proteine din fasole, pește, ouă, carne slabă.

• Să consume grăsimi “bune”: ulei de măsline extravirgin, ulei de in, ulei de cocos, nuci, semințe etc.

• Să bea multe lichide: apă, ceaiuri din plante etc.



Este un fapt dovedit științific că alegerile noastre alimentare ne afectează sănătatea. Vechea zicală, noi suntem ceea ce mâncăm este adevărată. Fiecare celulă din corpul nostru a fost creată din mâncarea pe care o mâncăm, din apa pe care o bem și din aerul pe care îl respirăm. Conținutul nutrițional a ceea ce mâncăm determină compoziția membranelor celulare, a măduvei osoase, a sângelui și a hormonilor. Luați în considerare faptul că adultul pierde aproximativ 300 de miliarde de celule în fiecare zi și trebuie să le înlocuiască. Corpurile noastre sunt fabricate literalmente din alimentele pe care le consumăm. De aceea, ceea ce punem în ele este de cea mai mare importanță - și de ce "mâncarea curată" este o prioritate urgentă, iar produsele alimentare "junk" nu sunt nici drăguțe, nici inofensive. Pe scurt, corpurile noastre sunt doar la fel de curate precum alimentele cu care le hrănim.





2. Suplimentele alimentare. De unii laudate, de alții blamate. În calitate de expert în nutriție care este poziția dvs?

Oamenii mă întreabă mereu despre suplimente. Ar trebui sau nu să le folosească? Calitatea este cheia. Deși este ideal să obținem nutrienți exclusiv din sursele alimentare, acest lucru devine dificil atunci când majoritatea alimentelor sunt procesate, dieta noastră nu este suficient de variată, timpul nu ne permite să gătim sănătos, alimentele organice sau ecologice sunt prea scumpe sau supraaglomerarea epuizează solul de substanțele sale nutritive și are ca rezultat produse mai puțin hrănitoare decât ar trebui să fie. Suplimentarea adecvată poate ajuta la acoperirea acestor minusuri nutriționale și vă va furniza micronutrienții esențiali (vitamine, minerale, fitonutrienti) de care aveți nevoie pentru o stare generală optimă. Alegerea unui supliment alimentar de înaltă calitate este esențială.

La baza mărcii NUTRILITE stă îmbinarea armonioasă a naturii cu știinţa, în toate stadiile, de la plantă la produs finit.

NUTRILITE™ este una dintre puținele mărci mondiale de top din domeniul suplimentelor alimentare care practică agricultura sustenabilă în propriile ferme. În loc să se bazeze pe ierbicide, pesticide nocive sau fertilizatori chimici, lăsăm natura să-și urmeze cursul. Cercetătorii Nutrilite folosesc metode de procesare inovatoare, explorează ingrediente noi şi folosesc echipamente analitice ultra-performante pentru a maximiza conţinutul de nutrienţi al concentratelor din plante.3. Cum ar arăta un plan corect de nutriție, într-o zi, și cu ce putem înlocui mesele. Dar să fie o soluție sănătoasă.Există mai multe modalități de a mânca sănătos. Asigurați-vă că includeți toate grupurile de alimente pe parcursul zilei, astfel organismul va avea nutrienții necesari pentru o bună funcționare. Așadar, asigură-te că fructele, legumele, cerealele, proteinele și produsele lactate sunt prezente. De asemenea, limitează zahărurile adăugate, grăsimile saturate și sodiul.



Bodykey by Nutrilite oferă două tipuri de soluții pentru înlocuirea meselor: batoane și supe. Ele sunt echilibrate nutrițional, oferă proteine, carbohidrați buni, vitamine și minerale. Le putem utiliza într-un plan de dietă hipocalorică pentru pierdere în greutate și la menținerea ulterioară, însă sunt excelente și pentru persoanele preocupate de un stil de viață sănătos.





4. Care este produsul de nutriție care v-a impresionat cel mai mult?

În urmă cu mulți ani, în America, Carl F. Rehnborg a introdus pe piață un supliment alimentar care conținea o combinație unică între natură și știință. Carl a înțeles foarte bine importanța nutriției, a sănătății și a stilului de viață pentru bunăstarea noastră generală și a crezut că aceasta poate fi îmbunătățită substanțial utilizând nutrienți pe bază de plante.



În 1948, cercetările intensive au dus la dezvoltarea suplimentului alimentar de calitate superioară NUTRILITE™ DOUBLE X™, care a revoluționat soluțiile pentru sănătate și stare de bine cu o combinație unică de multivitamine, minerale și fitonutrienți. Nu a durat mult până când acesta a devenit produsul principal al mărcii de suplimente alimentare NUTRILITE. Formula sa conține 12 vitamine esențiale și 10 minerale esențiale, precum și concentrate din fructe, legume și ierburi. Aceste ingrediente cheie funcționează împreună pentru a completa golurile de nutrienți din dieta zilnică și pentru a susține un organism sănătos.







Raluca Felea, Business & Product Trainer, este expert în nutriție, având o lungă colaborare de succes cu Amway, în piețe precum România, Bulgaria sau Grecia.