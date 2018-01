Dă-ți un restart cu gama de concentrate din plante Gerlinéa

Fie cã vrei să topeşti depozitele de grăsimi, că îţi doreşti să scapi de câteva kilograme rebele ori ţi-ai propus un program de detoxifiere, acum poți alege unul dintre suplimentele din plante de la Gerlinéa. Acestea sunt soluţii de slăbit naturale, din plante, dovedite clinic drept eficiente în lupta cu toxinele sau kilogramele în plus. O gamă de produse adaptate fiecărui stil de viaţă şi adresată tuturor celor ce-şi doresc sã îşi menţinã şi gestioneze greutatea sau să înceapă un program de detoxifiere cu ajutorul unor adjuvanţi naturali şi sănătoşi.Gerlinéa Drenor Detox Bio - În ritmul alert de zi cu zi, poate fi dificil să mai găsești timpul necesar pentru tine. Acum, la început de an este momentul să acționezi. Elimină toxinele și reziduurile din organismul tău cu ajutorul Gerlinéa Drenor Detox Bio, 500ml. Aceasta este o băutură cu extract de plante cu rol de detoxifiere și remodelare: păpădie – are rol de detoxifire și rol diuretic, coacăzul negru și ceai verde – drenează și ajută la eliminarea apei din organism iar frunzele de măslin – protejează celulele și țesuturile împotriva oxidării. Uşor de folosit: amesteci conținutul unui capac dozator – 50 de ml – cu un litru de apã. Lichidul obținut se consumã pe parcursul unei zile. Curã de 10 zile, reînnoibilã pânã la obținerea rezultatelor dorite. Preţ recomandaţ: 34,90 lei.Gerlinéa Detoxifiant Anghinare - Consumã câte o dozã de Gerlinéa Detoxifiant Anghinare (10 ml) în stare purã, rece sau diluatã ȋntr-un pahar cu apã pentru un bun început al zilei, în timpul micului dejun. Programul tãu de detoxifiere de 7 zile, (7 fiole x 10ml/zi) cu Gerlinéa Shot Detoxifiant Anghinare este format dintr-un concentrat din frunze de anghinare (720mg).Acestea sunt în mod tradițional recunoscute pentru proprietãțile lor detoxifiante. Ele contribuie la buna funcționare a ficatului şi în egalã masurã la managementul greutãții corporale. Preţ recomandaţ: 37,90 lei.Uneori poate fi greu să ții sub control consumul de alimente grase și dulci. Nu este de mirare că ușor - ușor apar kilogramele nedorite. Scapă de kilogramele în exces cu produse inteligente care îți organizează dieta pe baza unui plan. Alege unul dintre cele 3 planuri pentru arderea grãsimilor propuse de Gerlinéa, Specialist ȋn slãbire:Gerlinéa Destocant Grãsimi , 25g (28 comprimate) este un concentrat din plante tradițional recunoscute ȋn slãbire: nopal – are rolul de a reduce absorbția grãsimilor şi a zaharurilor, mate – planta mate contribuie la arderea grãsimilor. Gerlinéa Destocant Grãsimi - planul de douã sãptãmâni, reînnoibil pânã la obținerea rezultatelor dorite: un comprimat înainte de masa de dimineațã şi un comprimat înainte de masa de searã, cu un pahar de apã. Preţ recomandaţ: 41,90 lei.Graţie expertizei sale de specialist în managementul greutăţii, dobândită în peste 20 de ani, Gerlinéa, marca de produse de slăbit numărul 1 în Franţa a dezvoltat o nouă gamă de suplimente alimentare de slăbit şi detoxifiere, aflate acum şi la îndemâna ta, în marile lanțuri de supermarket (Mega Image), farmaciile selecționate, magazinele DM şi online, pe www.nutrivita.ro. Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o alimentație echilibrată şi un stil de viață sănătos. Aflã mai multe pe www.gerlinea.ro și fb/GerlineaRomania.