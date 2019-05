Carmen Brumă te îndrumă spre o SuperSiluetă de Plajă!

SuperSilueta de Plajă este un program de slăbire și remodelare corporală adresat tuturor celor care vor să obțină o îmbunătățire considerabilă a formei fizice în doar o lună de zile înainte de concediu, vacanță , lună de miere sau orice alt eveniment la care vrei să arăți “traznet”! Programul conține 4 săptămâni de regim alimentar cu 3 mese pe zi și 5 antrenamente pentru acasă, încălzire și stretching la un preț promoțional de 53 ron.

“Scopul noului meu program este să le dea femeilor ceea ce-și doresc atunci când vine vara: o supersiluetă de plajă! Din acest motiv am numit acest nou program de slăbit exact așa, SuperSilueta de Plajă by Carmen Brumă! M-am străduit să le ofer celor interesați soluția ideală, rapidă, sănătoasă și accesibilă pentru a obține silueta mult visată. Acest program, care cuprinde 4 săptămâni de dietă și 5 antrenamente săptămânale pentru acasă, te pune rapid într-o formă fizică mult mai bună astfel încât să fii mândră de corpul tău atunci când mergi la plajă sau în orice altă împrejurare din viața ta în care vrei să arăți „traznet”. Nu pierzi ore întregi la sală, nu cheltuiești mulți bani, și nu-ți dai programul zilnic peste cap. Tot ce trebuie să faci este să mănânci cele 3 mese zilnice din program și să-ți găsești 20 de minute pentru exercițiile pe care ți le arăt eu pas cu pas în materialul video. Am constatat de-a lungul timpului că femeile atunci când se apropie vara simt nevoia de o pregătire specială a corpului.Multe dintre ele sunt de-a dreptul „speriate” atunci când se gândesc că trebuie să se dezbrace în costum de baie pentru că au acumulat niște kilograme iarna sau de sărbători și nu sunt mulțumite de aspectul lor fizic. Programul SuperSilueta de Plajă poate fi achiziționat de pe site-ul meu www.carmen-bruma.ro și este unic în România. Sunt mândră că am reușit să-l fac așa cum am visat. Antrenamentele au fost filmate cu o echipă de profesioniști, cu camere ultra performante care se folosesc la filmele artistice, în locatii spectaculoase, cu cea mai buna echipă. Sunt încântată că am reușit să am și parteneri care promoveaza aceleași lucruri ca și mine, produse de calitate la un pret decent”, a declarat Carmen Brumă.