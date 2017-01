ZenSushi - Mananca sanatos in stil Japonez

Descopera gustul bucatariei japoneze si bucura-te de prospetimea in toate restaurantele Zen Sushi. Acestea va aduc experienta bucatariei japoneze prin atmosfera intima si deosebita, intr-un spatiul modern dominat de elemente naturale (lemn, piatra), culori inchise, elegante, lumini difuze, ce te poarta inevitabil cu gandul la Japonia.

Experienta Zen in arta culinara pleaca de la premiza ca mancarea este mai buna atunci cand este preparata din cele mai proaspete ingrediente, atent selectionate. Calitatea si prospetimea ingredientelor, dar si talentul si priceperea bucatarilor garanteaza o experienta culinara de calitate pe care nu o vei uita.

Meniul din restaurantele Zen Sushi este unul varaiat, de la faimoasele rulouri cu orez invelite in alge nori - Makisushi - pana la sofisticatele Sashimi pregatite migalos din peste crud si din cele mai fine ingrediente, toate preparate sub ochii clientilor.

"Mister Sushi" este Iulian Constantin, chef şi owner la Zen, cu peste 15 ani experienţă în bucătărie, "Misterious sushi" e una dintre minunăţiile inventate de el alături de alte feluri de sushi cu totul inedite iar, per total, Zen Sushi e o adevărată explozie de arome, savoare şi culoare.

Chef Iulian a studiat cu maestrul Okuda Yutaka în primul restaurant japonez deschis în Bucureşti la începutul anilor 2000. În 2014, Chef Iulian a participat World Sushi Cup, din Tokyo, la un concurs exclusivist la care sunt invitaţi doar cei mai buni bucătari. Chef Iulian Constantin a primit, de-a lungul timpului, numeroase diplome sau distincții în domeniu.

Zen Sushi din Calea Serban Voda 86 nu mai face parte din lantul de restaurant Zen Sushi, ca urmare a acestei separari, Zen Sushi nu mai garanteaza pentru calitatea produselor si serviciilor oferite in aceasta locatie. Te poti bucura din plin de experienta Zen Sushi in oricare din cele trei locatii: ZenSushi Dorobanti (George Calinescu 15, sector 1, Bucuresti); ZenSushi Victoriei ( Grigore Alexandrescu 56, sector 1, Bucuresti) si ZenFusion (in incinta Hotelului Sarroglia - Vasile Lascar 59, sector 2, Bucuresti).