Vara asta ai Itsy Bitsy Film Mania la HAPPYCINEMA® cu o selecție de filme gratuite pentru copiii sub 12 ani

HAPPYCINEMA® și Itsy Bitsy FM au grijă ca vacanța de vară a copiilor să nu fie monotonă. În lunile iulie și august, de luni până vineri, copiii cu vârste de până în 12 ani vor avea acces gratuit la o selecție generoasă de filme, concepută special pentru ei.

Programul include filme foarte cunoscute și iubite de cei mici, printre care: Aventura Piticilor 3D (Gnome Alone), Albinuta Maya 2 – 3D (Maya the Bee: The Honey Games), Paddington 2, Bigfoot Junior 3D (The Son of Bigfoot), Early Man: Tare ca piatra 2D, Dragonul vrăjit (The Dragon Spell), Aventuri fără pereche (Lichozrouti) , Sus Ancora! (Anchors up) și Incredibila poveste a perei uriașe.



În plus, vor rula documentarul România neîmblânzită, narat de vocea inconfundabilă a lui Victor Rebengiuc și Minunea (Wonder), o ecranizare dramatică a bestseller-ului omonim scris de R. J. Palacio.



Vacanța de vară prinde culoare la Itsy Bitsy Film Mania. Programul săptămânal poate fi accesat pe www.happycinema.ro, unde pot fi făcute și rezervări.



HAPPYCINEMA® este cinematograful întregii familii, fiind prezent în București (Liberty Center, Sos.

Progresului Nr. 151-170), Focșani (Focșani Mall, Calea Moldovei 32) și Buzău (Galleria Mall Buzău, Bulevardul Unirii 301A).